"Hedefimiz tüm dünyaya sağlık ihraç etmek"

Türkiye, yeraltı kaynakları bakımından oldukça gelişmiş bir coğrafya üzerinde bulunuyor ve ait olduğu jeotermal kuşak nedeniyle mineralli sular açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizin sahip olduğu en değerli maden suyu kaynaklarından başında yer alan Beypazarı Maden Suyu, Türkiye pazarında da en çok üretim ve satış yapan maden suyu firması olma özelliğini taşıyor. Saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahip Beypazarı Maden Suyu, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da büyük talep görüyor.

"Amacımız, Türk maden suyunu tüm dünyada tanınır hale getirmek." ifadesini kullanan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "İçecek sektöründe 65 yılı aşan ustalığını ve tüketici iç görüsünü, üretim gücü, operasyon kabiliyeti ve ulaştığı uluslararası üretim standartları ile birleştiren markamız, tüm dünyaya sağlık ihraç etmeyi 2022 yılı içindeki temel hedefi olarak benimsemiştir. Beypazarı bu toprakların doğal değerlerini ulusal sorumluluk bilinci ile işliyor, Türkiye’nin marka değerine ve ekonomisine kıymetli bir katkı sağlamayı misyon ediniyor." dedi. “Milli ve yerli olmak durmadan çalışmaktır.” ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Ercan son iki yılda da yeni yatırımlara devam ederek 2 yeni üretim hattı ile üretim kapasitelerini arttırdıklarını bildirdi.

Beypazarı Maden Suyu toplam 30 ülkeye ürün satıyor. Yurt dışında yılda yaklaşık 30 milyon adet ürün satışı yapan Beypazarı, ihracat atağını sürdürüyor.

"MADE IN TURKEY" YAZAN ÜRÜNLERİMİZ TÜM DÜNYADA ARANIR HALE GELİNCEYE KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ercan, “Beypazarı Maden suyu ideal mineral yapısı, damak zevkine hitap eden tadıyla tüm dünya insanın beğenisini kazanan bir lezzet. Markamızın tüm dünyada zevkle tüketildiğini görmek, farklı milletlerdeki insanların soforalarında yer bulmasını sağlamak bizi gururlandırıyor. 2021 yılı içinde üretimimizin ham maddelerinden olan cam şişe temini konusunda büyük zorluklar yaşadık. Bu nedenle hedeflediğimiz satış rakamının gerisinde kaldık. Cam şişe temini konusundaki sorunların çözülmesiyle markamızı çok daha fazla kişiye ulaştırmanın yolu açılacaktır. “Made in Turkey” yazan ürünlerimiz tüm dünyada kolaylıkla bulunur hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek ihracatla ilgili düşüncelerini belirtti.

TÜKETİCİMİZİ MADEN SUYUNDA YENİ ALTERNATİFLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Tüketicisine her yıl daha fazla ve farklı alternatifler sunan Beypazarı Maden Suyu, sade maden suyunun yanı sıra, aromalı ürün kategorisinde; Limon, Elma, Karpuz-Çilek, Vişne, C Vitaminli Limon, Mandalina, Nar, Karadut Frenk Üzümlü, Fesleğen-Limon, Mango-Ananas ve Çilek aromalı ile Beypazarı Gazozunu hali hazırda tüketicilerin beğenisine sunuyor. Meyve aromalı ürünlerini %100 maden suyu ve doğal pancar şekeri ile üreten Beypazarı Maden suyu farklı damak tatları için yeni alternatifler sunmaya ve maden suyu pazarını zenginleştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, ‘’Kalitemizden ödün vermeden, tüketicilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak hep daha iyi ve daha farklı olanın peşindeyiz. Bununla birlikte maden suyunu bir sofra içeceği haline getirmek ve tüketicimizden gelen yoğun istek üzerine şişelerimizde de inovasyona giderek Beypazarı Maden Suyunun 0,75 litrelik büyük şişelerde raflarda yerini bulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. ” dedi.

HER MADEN SUYU AYNI DEĞİLDİR

Her mineralli suyun içerdiği mineral değerleri bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Doğal mineralli sular hakkındaki yönetmeliğe göre mineral değeri 1500 mg/ lt. den fazla olan sulara zengin mineralli su, 500 mg/lt. den az ise düşük mineralli su, 50 mg/lt’den az ise çok düşük mineralli su denilmektedir.

Beypazarı Maden Suyu tarafından şişelenen doğal maden suyu, içerdiği değerler bakımından ‘’zengin mineralli su’’ kategorisine girmektedir.

Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme rutininde günde en az 2 şişe doğal maden suyu içilmesini önermektedir. Beypazarı Maden Suyu 3323,2767 mg/l mineral ihtiva etmektedir.

*Bu bir ilandır.