Beypazarı, “Yılın Lider Maden Suyu Markası” oldu

Türkiye'nin en büyük maden suyu şişeleme tesisi olan Beypazarı Doğal Maden Suyu, Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen İkinci Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde "YILIN LİDER MADEN SUYU MARKASI" seçildi.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan aldıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada; “Beypazarı Maden Suyu olarak 64 yıldır Türk halkının, doğanın bir nimeti olan maden suyunu en doğal haliyle tüketmesi için çalıştık. Bugün saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye’nin en büyük ve en çok tercih edilen maden suyu markası konumundayız. ‘Günde en az 2 şişe’ sloganıyla yürüdüğümüz yolda önceliğimiz her zaman insan sağlığıdır. Milletimizin bu kaynaklardan faydalanması ve maden suyu tüketiminin önemini kavraması amacındayız. Doğallığı ve sağlığı sofralarınıza getirmek için daha çok çalışmaya, yatırımlarımıza ve sektöre yenilik getirecek inovasyonlara devam edeceğiz.

"BU ZORLU YILDA “YILIN LİDER MADEN SUYU MARKASI” SEÇİLMEK BİZİ GURURLANDIRDI"

2020 ve 2021 yıllarında ülkemiz ve dünya birçok açıdan büyük krizlerle karşılaştı. Özellikle pandeminin dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle reel sektör zorlu bir süreç yaşadı. Beypazarı Doğal Maden Suyu olarak biz tüm yaşanan krizlere rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Hem makine parkurumuzu geliştirerek kapasitemizi %30 oranında arttıracak yeni hattımızı devreye soktuk, hem de ambalaj ve şişelerimizde inovasyon yaparak tüketicimizin beğenisine sunduk. Ayrıca meyve aromalı maden suyu çeşitlerimize, fesleğen limon aromalı ürünümüzüde ekleyerek tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Ülke ekonomimize katma değer üretmekten, istihdama katkı sağlamaktan ve insan sağlığı için faydalı bir içeceği halkımıza ulaştırmaktan gurur duyuyoruz.

"TÜRK MADEN SUYUNU DÜNYAYLA BULUŞTURUYORUZ"

Maden suyu yönünden zengin kaynaklara sahip olan ülkemizin elinde bulundurduğu kaynağın değerini bildiklerini ve bu nedenle başarılı olduklarının altını çizen Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan; “Maden suyu işine verdiğimiz emek, ayırdığımız ve harcadığımız bütçeden daha büyük. Firmamız saatte 300 bin adet şişe dolum kapasitesine sahip bulunuyor. Bu da şu demek; saatte 300 bin kişi bizi tercih ediyor. Beypazarı Doğal Maden Suyu’nu 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye maden suyu kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. ” açıklamalarında bulundu.

"BAŞARIMIZ ÖDÜLLERLE TESCİLLENİYOR"

Niyazi Ercan yaptığı açıklamada; ‘’Sadece bu sene değil bundan önceki senelerde de kalitemizi tescilleyen ödüller aldık. Bunları kısaca özetleyecek olursak Dünya Kalite Ödülü (2012-2018), Avrupa Kalite Ödülü (2010-2018), Güvenilir Marka Ödülü (2011), Güvenilir Gıda Ödülü (2012-2013), Kalite Ödülü (2015), Tüketici Ödülü (2010-2012), Marka Lideri Ödülü (2016), Yılın İnovatif İçecek Markası Ödülü (2019), Lobin Consumer Quality Awards(2020). Yarım asrı aşkın bir süredir sektörde olan ve ürettiği ürünlerle kalite standardını yakalamayı başaran bir firma olarak, tüketicilerimizin bize duyduğu güvene teşekkür ediyoruz.’’ dedi.















