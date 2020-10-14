BI Technology şirketinin yeni genel müdürü Cenk Kıral oldu

1995 yılından itibaren İş zekâsı ve analitik konularında yurt içi ve yurtdışında çok uluslu firmalarda kritik roller üstlenen Kıral, BI Technology’nin iç yapılanması, pazara çıkış modelleri, yönetim süreçleri, iş ortaklığı, müşteri ilişkileri gibi birçok konuda kurumsal bir vizyona taşınmasında kilit rol oynayacak.

Bilişim sektöründe 31 senelik tecrübesi olan Kıral; NCR, Teradata, Oracle ve SAP gibi çok uluslu şirketlerde yerel ve uluslararası alanda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Bu süre zarfında Türkiye dışında A.B.D., Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya gibi ülkelerde yaşayarak, çok uluslu ekipleri yönetti. Türkiye'ye dönmesini takiben son 2,5 senedir Türkiye'nin kurumsal yazılım alanındaki en büyük yerli üretici şirketlerinden Bimser'de Genel Müdür Yardımcılığı görevindeydi. 31 senelik iş yaşantısında Veri Ambarı, Karar Destek Sistemleri ve Analitik çözümler üzerinde uzmanlaşan Kıral, son 5 sene içinde bu bilgisini dijital dönüşüm alanında odaklayarak birçok önemli dönüşümsel projelere imza atmaktadır.

BI Technology Yönetici Ortağı Can Doğu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Cenk Kıral'nın Genel Müdür olarak aramıza katılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğu bilgi birikim ve deneyimiyle büyük katkılarda bulunacağına ve şirketimizi daha da ileri hedeflere taşıyacağına inanıyorum."