Biletinal, Dünya Tiyatro Günü'nü teknolojisiyle destekliyor

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların işbirliği ile 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında 3 günlük Tiyatro Festivali gerçekleştirilecek. Festival kapsamında tiyatroseverler 25-27 Mart tarihlerini kapsayan 3 günde ve 81 ilde 17’si çocuk temalı olmak üzere 199 oyunu sembolik ücretlerle izleyebilecek.

Bu yıl gerçekleştirilen özel bir çalışma ile aynı anda ‘perde’ diyecek 199 oyunun biletleri ise Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial ile tiyatroseverlere sunulacak. Özel indirimler ile izleyicilere sunulacak tiyatro biletleri, Biletinal uygulamasında her şehre uygun olarak kategorize edilerek seçim yapma işlemini kolaylaştırılacak.

“Gücümüz teknolojimizden geliyor”

Türkiye genelinde ve KKTC’de 300’den fazla sinema, 2000’den fazla salon ve 220.000’den fazla koltuk kapasitesiyle hizmet sunduklarını söyleyen Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, festival süresince biletlerin indirimli satışa sunulacağı bilgisini verdi. Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Dünya Tiyatrolar Günü bu yıl 3 günlük bir festival şeklinde kutlanacak. Festival, Devlet Tiyatroları’nın yanı sıra özel tiyatroların da katılımıyla gerçekleştirilecek. Biletinal olarak biz de teknoloji alt yapısı üzerine kurulu yazılım ağımız ve bu alandaki 10 yıllık tecrübemizle Dünya Tiyatrolar Günü’nün festival havasında kutlanmasına tam destek vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde Devlet ve özel tiyatrolar ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinde tiyatroseverlerin görmek istedikleri oyunlara hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. www.biletinial.com’u ziyaret ederek bulunduğunuz şehri seçip dilediğiniz oyuna indirimli bilet alabilir, yaşadığınız şehirdeki tüm etkinliklere de yine tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.’’

17’si çocuk temalı, 199 performans gerçekleştirilecek

Festival kapsamında 81 ilde 17'si çocuk temalı, 199 performans sahnelenecek. Biletinial’ın, etkinlik sektöründe hizmet veren teknoloji odaklı bir platform olduğunun altını çizen Uslu; “Faaliyete geçtiği günden bu yana yenilikçi uygulamaları devreye alan Biletinial, teknolojik gelişmeler ışığında müşterilerini yeni etkinliklerle buluşturmakta. Biletinial’ın iş ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler (Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü konserleri), Türkiye Voleybol Federasyonu) Türkiye’nin önde gelen sinema grupları, özel tiyatrolar, şehir tiyatroları, spor kulüpleri, performans sahneleri, tema parklar ve eğlence parklarının yanı sıra eğitim, seminer gibi organizasyon gerçekleştiren kurumlar da yer alıyor” dedi.



