Biletinial “bipuan” uygulamasını hizmete sundu

Yaklaşan yılbaşı dönemi ile birlikte şirketlerin ve kurumların hem çalışanlarına hem de müşterilerine yönelik “yeni yıl hediyesi” arayışları hız kazandı. Şirketler için bütçesi uygun, operasyonel olarak da zorlanmayacakları ve hediye sahiplerine de “tercih yapma” alternatifi sunan seçenekler ise oldukça kısıtlı.

Tüketicileri sinema, tiyatro, spor, konser, sanat gibi alanlarda binlerce farklı etkinlikle buluşturan ve onlara özel çözümler sunan Biletinial; şirketlere yönelik “ilk” ve “tek” etkinlik bileti kazanım programı olan “bipuan”ı hizmete sunarak, çalışanları, müşterileri ve iş ortakları için özelleştirilmiş hediye arayışındaki şirketlerin ve kurumların ihtiyaçlarına çözüm getirmiş ve bu konuda bir ilke imza atmış oldu.

bipuan; çalışanlara ve müşterilere, ülke genelinde, sinema, tiyatro, spor, konser, sanat gibi binlerce etkinlik arasından, kendi beğenileri doğrultusunda yararlanma imkanı sunarken aynı zamanda “çalışan performans ödüllendirme” amaçlı olarak kullanılabilen bir iş birliği modeli olması ile dikkat çekiyor.

Şirket ve kurumlar, kendi kullanımlarına açılan “bipuan paneli” üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda bipuan satın alıp diledikleri miktarlarda olmak üzere ister çalışanlarına ister müşterine bipuan transferi yapabilecekler. Gönderim sahiplerine ise kendilerine gelen hediye bipuan’ları; Biletinial’ın sunduğu binlerce etkinlikten, beğenilerine ve uygunluklarına göre seçtikleri için harcamak düşecek.

“bipuan”ın, çalışan performansı ödüllendirilmesinde ve çalışan motivasyonunun arttırılmasında benzersiz bir çözüm sunduğunu belirten Biletinial İş Geliştirme Direktörü İlker Uzel, kurumlara ve şirketlere yönelik ilk ve tek etkinlik bileti kazanım programı bipuan’ı; “Şirketlerin ve kurumların operasyonel yüklerini hafifletip, ekonomik ve inovatif bir alternatif yaratırken, çalışanlara, ülke genelinde sinema, tiyatro, spor, konser gibi binlerce farklı etkinlik arasından, kendi beğenileri doğrultusunda faydalanma imkanı sunan iş birliği modeli” olarak tarif ediyor. Uzel, bipuan’ın amacını ise şöyle özetliyor;

“Özel teşvik programları; işe bağlılığı artırmak, çalışan verimliğine katkı sağlamak ve kendi operasyonel süreçlerini güçlendirmek isteyen şirketlerin üzerine düşündükleri ve kaynak ayırdıkları bir alan. Biletinial olarak biz de buradan yola çıktık ve çalışan motivasyon çalışmalarını destekleyecek, maliyet avantajı sunan, operasyonel yük gerektirmeyen ekonomik ve işlevsel modelimizi şirketlerin kullanımına açtık. Özellikle geniş coğrafyada hizmet veren şirket çalışanları, Türkiye’nin her yerinde, istediği etkinliğe, istediği tarihte gidebilme özgürlüğüne sahip oluyor. Tüm avantajlarıyla bipuan’ın hem şirket ve kurumları hem de çalışanları mutlu edecek bir model olacağına inanıyoruz.”