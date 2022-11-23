Biletinial'dan 10 bin kişiye ücretsiz tiyatro bileti

Biletinial, “Şahane Kasım” indirim günleri kapsamında ses getirecek bir kampanyaya imza atıyor. Biletinial, “Şahane Kasım”da 10 bin kişiye ücretsiz tiyatro bileti hediye etmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, Türkiye’de “Şahane Cuma” adıyla anılan kampanya günlerinde tiyatro severlerin yüzünü güldürecek “Biletinial ile Cuma Sahnesi” kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında tam 10 bin kişiye tiyatro bileti hediye edecek olan Biletinial, bu özel çalışması kapsamında Türkiye’de bir rekora imza atacak.

“Biletinial Cuma Sahnesi”, tüm Türkiye’de yüzlerce tiyatro oyununu kapsayacak. Hediye bilet kazanmak isteyenlerin Biletinial'ın web sitesini ziyaret ederek kampanyaya dahil olan kategoriden istediği oyunu seçmesi yeterli olacak. “Biletinial Cuma Sahnesi” kampanyası, Türkiye genelinde geçerli olacak ve klasiklerden stand up komediye, dramdan tek kişilik oyuna, müzikallerden çocuk oyununa yüzlerce özel tiyatronun oyunlarını kapsayacak.

Yalnızca özel tiyatrolar kategorisinde geçerli olacak “Biletinial Cuma Sahnesi” kampanyası, 25 Kasım Cuma günü için geçerli olacak ve ilk 10 bin kişiyi kapsayacak. Kampanya detaylarına https://biletinial.com/etkinlikleri/eglenceli-cuma linkinden ulaşılabilecek.



