Bilkent CYBERPARK Türkiye’nin en başarılı teknoparkı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre Bilkent CYBERPARK Türkiye’nin en başarılı teknoparkı oldu.

23.12.2022 17:51:460
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Bilkent CYBERPARK Türkiye’nin en başarılı teknoparkı oldu

İzmir’de gerçekleştirilen “9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi”nde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 Yılı Performans Endeksi Sonuçları açıklandı. Sıralamaya göre Bilkent CYBERPARK hem olgun teknoparklar kategorisinde hem de genel sıralamada 1. olma başarısını elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ödülleri takdim ederken, Bilkent CYBERPARK’ın 1.lik ödülünü Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Erel ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin birlikte aldı.

Zirvede; AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Bakan Varank, konuşmasında teknoparkların yüksek teknoloji üretiminde önemli bir rol üstlendiklerinin altını çizerken, ülke geleceği ve ekonomisinin gelişiminin buna bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan Varank ayrıca Bilkent CYBERPARK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kurulan Ankara Teknoloji Köprüsü’nün  bölge dışı kuluçka merkezi statüsündeki Türkiye’deki ilk örnek olduğunu belirtti.

Ödül töreninde açıklanan sıralamaya göre genel sıralamada Bilkent CYBERPARK 1.sırada yer alırken, 2. ODTÜ Teknokent, 3. sırada ise Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark yer aldı.


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