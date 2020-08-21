Birlas 50 servis noktasıyla Garage kuruyor

Temelleri 1990 yılına uzanan Birlas bünyesinde yapılanan Birlas Garage, Türkiye çapında yeni bayilerle büyüme kararını hayata geçiriyor. Otomobil, SUV ve motosiklet bakım hizmeti veren Birlas Garage hizmet noktası sayısının yıl sonunda 50, 2021 sonunda ise 100’e ulaşması hedefleniyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen bayi adaylarıyla birlikte İstanbul’da biraraya gelen Birlas yönetimi, hedeflerini paylaştı. Toplantıya Aksigorta, Kale Balata, Yavuzsan Fren Diskleri, Lubex Motor Yağları gibi iş ortakları ile birlikte 50’ye yakın servis katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı, Mart ayında planlanan buluşmanın pandemi nedeniyle bugün gerçekleştirildiğini belirterek; “Burada sizleri görmek bizi çok mutlu etti. Otomotivde çok iyi birikim sahibiyiz. Bunu işlerimize yansıtmak, birlikte işlerimizi büyümek istiyoruz. Verimli işbirlikleri oluşturmak için buradayız. Birlas Garage’ı Türkiye’de birçok şehirde oluşturmak hedefindeyiz.” diye konuştu.

Birlas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ; uzun yıllardır devam eden uluslararası markaların temsilciliği, mekanik bakım hizmeti, filolara lastik temini gibi konularda oluşan birikimle Birlas Garage’ın doğduğunu; ardından bunu yaygın hale getirmek için çalışmaların başladığını söyledi. Şirket olarak alınan kararla birlikte farklı bir dönemin başladığını kaydeden Demirdağ; “Müşteri var, Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmet veren bağımsız servisler var, şimdi biz bu birikimi Birlas çatısı altında güçlü bir işbirliği ile yeni bir sayfaya taşımak istiyoruz. Bu anlamda güvenle geleceğe bakıyoruz. Herkesin kazanacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz.” dedi.

Toplantıda sigorta sektörü hakkında bilgiler veren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Akkaya 2019 yılında sigorta sektörü içerisinde 9.5 milyar TL primin kaskodan elde ettiğini, trafik branşının ise 18 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Kasko içerisinde 0,9 milyar TL ile Aksigorta’nın yüzde 9 Pazar payı elde ettiğini dile getiren Akkaya; “Sektörde ilk 3 konumunda olan Aksigorta’ya ayda 25 bin hasar ihbarı geliyor. Geçen yıl servislere 350 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Bunun ise 38 milyon TL kısmı özel servislere yapıldı. Aksigorta olarak anlaşmalı servis sayımız 1043. Bunun ise 271 adedi yani yüzde 26’sı özel servislerden oluşuyor.” şeklinde konuştu.