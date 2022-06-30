Birleşik Krallık'ın istediği UKCA sertifikasını Türkiye’de ilk alan firma

Birleşik Krallık ’tan UKCA sertifikasını Türkiye’de ilk alan firma KENT-FIESTA oldu.

Ülkemizin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden KENT-FIESTA, UKCA-Gaz Yakan Cihazlar Tip Testi Sertifikasını Türkiye’de almaya hak kazanan ilk firma oldu. KENT-FIESTA’nın aldığı ve Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya ve Galler) için zorunlu olan bu sertifika, dünyada AFNOR-UK’in ilk imzaladığı ve Türkiye’de alınan ilk Birleşik Krallık Onaylı Kuruluş UKCA Tip Testi sertifikası olma özelliği taşıyor.

Ülkemizin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden KENT-FIESTA, UKCA-Gaz Yakan Cihazlar Tip Testi Sertifikasını Türkiye’de almaya hak kazanan ilk firma oldu. KENT-FIESTA’nın aldığı ve Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya ve Galler) için zorunlu olan bu sertifika, dünyada AFNOR-UK’in ilk imzaladığı ve Türkiye’de alınan ilk Birleşik Krallık Onaylı Kuruluş UKCA Tip Testi sertifikası olma özelliği taşıyor. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sonrasında, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulan bazı ürünler için UKCA işareti zorunluluğu getirilmiştir. Birleşik Krallık 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden, belgelendirme için hazırlıklarını tamamlayan ilk firma Türkiye’de KENT-FIESTA oldu.

Birleşik Krallık’ta, Gaz yakan cihazlar konusunda UKAS tarafından akredite edilen ve Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından belgelendirme yetkisi olan onaylı ve akredite kuruluşların başında ise AFNOR-UK geliyor. Türkiye’de 22 yıldır bu sektörde hizmet veren saygın kurumların başında gelen belgelendirme kuruluşu CETEKNİK, CERTIGAZ-AFNOR-UK işbirliği ile hem AFNOR-UK tarafından dünyada ilk imzalanan, hem de Türkiye’ de ilk olma özelliği taşıyan UKCA-Gaz Yakan Cihazlar Tip Testi Sertifikası, KENT-FIESTA firmasına kendi fabrikasında düzenlenen törenle takdim edildi.

CETEKNİK Genel Müdürü Mehmet Küçük tarafından takdim edilen sertifikayı, KENT-FIESTA firma ortaklarından Murat Çağlıaltuncü alırken yaptığı konuşmada firmanın uzun yıllardır ülke standart ve regülasyonlarını yakından takip ettiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aktif olarak Türk Standartları Enstitüsü MTC 128 Gaz Yakan Cihazlar Ayna Komitesinin Başkan vekilliğini yürütmek ile beraber, Avrupa Birliği’nin CEN TC 49 Gaz Yakan Cihazlar Komitelerinde ülkemizi ve firmamızı temsil etmekteyiz. Kent-Fiesta firması olarak uzun yıllardır ülke standart ve regülasyonlarını yakından takip ediyoruz. Standartlara bakış açımız daima ürün güvenliği ve müşteri memnuniyeti olmuştur.”

Ev tipi pişirici ürünler üreten KENT-FIESTA firması, 1974 yılında kurulmuş olup, yıllar içinde ürün gamını tamamlayarak günümüzde 108 ülkeye başarıyla ihracat yapmayı sürdürmekte. Ürünlerinin tamamını yurt dışına ihraç eden firma, 2021 yılında yine TÜRKİYE’ NİN İLK 1000 İhracatçı Firması arasına girdi. .

KENT-FIESTA, dünyanın 5 farklı kıtasında, farklı ülkelere, farklı kültürlere, farklı ihtiyaçlara hizmet edebilecek ürünleri üretmek için, yıllar boyunca edindikleri tecrübeler ile kendi bünyelerinde kurdukları Gaz yakan cihazlar ve Elektrik Güvenlik laboratuvarlarında; başta Avrupa standartları olmak üzere, Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Suudi Arabistan, İsrail gibi farklı standartlarda üretim yapılması gereken coğrafyalara özel testleri yapabilecek bilgiye, metotlara ve donanıma sahip hale gelmiştir.