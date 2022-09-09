Bizim Toptan, 20 temel ürünün fiyatını sabitledi

Bizim Toptan; 20’nci yılına özel, 20 temel üründe fiyatları 60 gün süresince dondurdu. Yapılan açıklamaya göre, sabit fiyat uygulaması 1 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

9.09.2022 15:16:000
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Bizim Toptan, 20 temel ürünün fiyatını sabitledi

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan; 20’nci yılına özel, 20 temel üründe fiyatları 60 gün süresince dondurdu. Ayçiçek yağından peynire, makarnadan deterjana pek çok temel tüketim ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.  

 20’nci kuruluş yılını kutlayan Bizim Toptan; kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerinin yanında olmaya devam ederken sabit fiyat kampanyasıyla da Türkiye perakende sektöründe önemli bir adım atıyor.

Bizim Toptan, 20’nci yılına özel 20 temel üründe 60 gün boyunca fiyatları dondurdu. Bizim Toptan; ayçiçek yağı, makarna, deterjan ve tereyağı gibi temel ürünleri kapsayan karar çerçevesinde 60 gün boyunca herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyecek.

Sabit fiyat kararıyla ilgili açıklama yapan Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı şunları söyledi: "Bizim Toptan olarak “birlikten bereket doğar” düşüncesiyle halkımızın bütçesine destek olmak amacıyla 20 üründe, 60 gün boyunca fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Temel tüketim ürünlerini kapsayan bu kampanyamızla müşterilerimizin yanında olurken ülkemiz ekonomisine destek vermeyi sürdürüyoruz."

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