BMS Çelik'in halka arz büyüklüğü 75,5 milyon TL oldu

BMS Çelik, halka arz sonuçlarını açıkladı. Şirketin halka arz büyüklüğü 75,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, payların yüzde 98,55'ine bireysel yatırımcı talep gösterdi.

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, çıkarılmış sermayesinin 20.010.000 TL’den 32.210.000 TL’ye artırılması nedeniyle halka arza konu edilen 12.200.000 TL nominal değerli ve ortak satışı nedeniyle halka arza konu edilen 3.300.000 TL nominal değerli paylara ilişkin talep toplama sonucunda halka arz büyüklüğünün 1,8 katına denk gelen filtre edilmemiş 27.512.344 TL nominal değerli talep geldi.

Bu kapsamda, şirketin sermayesi 20.010.000 TL’den 32.210.000 TL’ye çıkarken, 3.300.000 TL nominal değerli ortak satışı yapıldı.

Yüzde 98,55'i bireysel yatırımcıya

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,87 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü 75.485.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arza 27.002 yurt içi bireysel yatırımcı, 19 yurt içi kurumsal yatırımcı, 37 yurt dışı bireysel yatırımcı, 1 yurt dışı kurumsal yatırımcı talep gösterdi. Buna göre payların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Yüzde 98,55 yurt içi bireysel yatırımcı, yüzde 1,23 yurt içi kurumsal yatırımcı, yüzde 0,15 yurt dışı bireysel yatırımcı, yüzde 0,07 yurt dışı kurumsal yatırımcı.