Boyner Grup sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Boyner Grup, 2024 yılında tükettiği elektriğin yarısını yenilenebilir enerjiyle karşıladı. Grup, gelecek yıldan itibaren bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı planlıyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sürdürülebilirliği çevresel yatırımların ötesinde, insan odaklı ve eşitlik temelli bir anlayışla ele aldıklarını belirterek, “Eşitliğin olmadığı bir yerde sürdürülebilirlikten söz edemeyiz” dedi.

Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun, 2024’te yürütülen projelerle 3,1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını, bunun 2 bin konutun yıllık tüketimine eşdeğer olduğunu açıkladı. Altun, Altınyıldız Tekstil’de kullanılan elektriğin tamamının I-REC sertifikalı yeşil kaynaklardan sağlandığını ve böylece 11 bin ton karbondioksit emisyonunun önlendiğini söyledi.

Grubun toplam elektrik tüketiminin yüzde 51’i yeşil kaynaklardan karşılanıyor. Kırıkkale’de devreye alınacak 3.066 kilovatpik gücündeki güneş santrali tamamlandığında, mağaza ve ofislerin enerji ihtiyacının yüzde 85’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

Altun, 2021’den bu yana 1,6 milyon ürünün yenilendiğini, bunun 23 milyon kişinin bir yıllık içme suyuna eşdeğer tasarruf anlamına geldiğini ve 16 bin ton karbon emisyonunun önlendiğini belirtti. Lojistikte çoklu taşıma kasalarına geçişle yılda 300 bin karton kutu kullanımının önüne geçildiğini, bunun da 5 bin 500 ağacın korunmasını sağladığını ifade etti.

2024’te 392 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yaptıklarını aktaran Altun, “Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerini güçlendiriyor, geleceğe kalıcı değer bırakmak için teknolojiyi sürecin merkezine alıyoruz” dedi.

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi Elif Ateşok Şatıroğlu, yönetim ve icra kurullarında kadın oranının yüzde 50 olduğunu hatırlatarak, “Eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebilir bir gelecek inşa edilemez” dedi. Şatıroğlu, She Lab programında 120 genç kadının mezun olduğunu, yeni dönem için binin üzerinde başvuru aldıklarını paylaştı. Ayrıca KAGİDER iş birliğiyle yürütülen İyi İşler programında 200’den fazla kadın girişimcinin mezun olduğunu, Seninle Tamam projesiyle de 100 kadının yeniden iş hayatına katıldığını açıkladı.