"Bu yıl 4 kat büyüyeceğiz"

Sundukları hizmetleri bu yıl sonunda yurt dışına da taşımak istediklerini belirten GFDS Kurucu Ortağı ve CEO'su Mert Oğuzata, geçen yıla oranla bu yıl dört kat büyüme hedeflediklerini söylüyor.

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik, yapay zekâ gibi yüksek teknoloji içerikleri ile zenginleştirilmiş görsel çözümler alanında hizmet veren GFDS, bu yıl büyümede hedef yükseltti. Bu yıl 2021’e göre iş hacmini dört kat artırmayı öngören şirket, ayrıca yurtdışına da açılmayı hedefliyor. Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan, Nurol Makina, FNSS gibi savunma sanayinin önde gelen firmalarının yanı sıra Vestel, Turkcell, Gemak ve Nurus gibi geniş kitlelere hitap eden markalara hizmet veren GFDS, şirketlere özel yazılım ve donanım ürünleri de sunuyor. 2014 yılında ABD Silicon Channel'da başarı öyküsüyle yer alan şirket, Facebook tarafından Oculus VR gözlüklerinin ISV partneri ve NVIDIA’nın Holodeck proje geliştiricisi seçilerek de dikkatleri çekti. Bugüne kadar geleceğin dünyasını tasarlama amacıyla 200’den fazla proje hayata geçirdiklerini ifade eden GFDS Kurucu Ortağı ve CEO'su Mert Oğuzata, güçlü ekibiyle iddialı hedeflerle hızlı büyüdüklerini aktarıyor. Oğuzata sorularımızı şöyle yanıtladı:

Öncelikle şirketi tanıyabilir miyiz? Kuruluş ve bugüne geliş sürecinden söz eder misiniz?

Kurulduğumuz 2013 yılından beri artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik, yapay zekâ gibi yüksek teknoloji içerikleri ile zenginleştirilmiş görsel çözümler sunuyoruz. 9 yıllık süreçte Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan, Nurol Makina, FNSS gibi savunma sanayinin önde gelen firmalarının yanı sıra Vestel, Turkcell, Gemak ve Nurus gibi geniş kitlelere hitap eden markalar için yüksek kaliteli görsel çözümler geliştirdik. Kuruluşumuzun dördüncü yılından sonra Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya ihracat gerçekleştirdik. Bugüne kadar geleceğin dünyasını tasarlama amacıyla 200’den fazla proje hayata geçirdik. Tutkulu ekibimiz ve iddialı hedeflerimizle her geçen gün hızla büyüyoruz. DNA’mızda sürekli öğrenme, iyileşme, yenilik ve dinamizm var.

Pandemi sürecinde çalışma biçiminiz, hizmet anlayışınızda ne gibi değişimler yaşandı?

GFDS olarak çalışanlarımızın sağlığı ve konforu her zaman birinci önceliğimiz. Bu nedenle biz de birçok şirket gibi 2021 yılı haziran ayına kadar uzaktan çalışma sistemine geçtik. Ekibimizin tamamı kendi alanlarında uzman yetkinliklere sahip kişilerden oluştuğu için bu süreci çok verimli geçirdiğimize inanıyorum. Sonrasında aşılanmanın da başlamasıyla gerekli tüm önlemleri alarak ofis düzenine geri döndük. Proje geliştirme konusunda hizmet anlayışımızda değişen hiçbir şey olmadı. Tüm firmalarımıza dijitalleşme süreçlerinde baştan sona destek vermeye pandemi sürecinde de devam ettik. Pandemi sayesinde dünyada firmaların çalışma şekilleri, müşteri ilişkileri yönetimi, sektörlerin dijitalleşmeye yatırım yapmaya başlaması sonucu teknolojideki hızlı gelişim ve talep ve tepkilerin değişmesi bizim gibi ileri teknoloji çözümleri sunan firmaları ön plana çıkarttı. 2013 yılındanitibaren geliştirdiğimiz sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin 2022 yılının temelini oluşturduğunu gördük. Metaverse kavramının da gündeme gelmesiyle bu işin uzmanları olarak sektöre yön vermeye devam edeceğiz.

Pandemi sürecinde büyüme hızınız nasıl seyretti? 2021 yılı büyüme, ciro, istihdam gibi rakamlar açısından nasıl kapandı

Pandeminin başladığı 2020 yılı tüm firmalar için şok etkisi yarattığından dolayı bizim de şirket olarak büyümemiz stabil durumdaydı. Ama, pandeminin teknoloji alanında yarattığı farkındalık sonucu biz de firma bağlantılarımızı ve işlerimizibüyük oranda genişlettik. Rakamsal bir veri vermem gerekirse 2021 yılı büyümemiz bir önceki yıla göre 2,5 katı artış gösterdi.

Bu yıla hangi hedeflerle girdiniz? 2022 ciro ve yatırım açısından planlarınızdan söz eder misiniz?

Geliştirdiğimiz projeler, sağladığımız istihdam ve iş bağlantılarımızı göz önünde bulundurarak yaptığımız analizler sonucunda4 katı büyüme öngörüyoruz. Son derece olumlu ilerleyen şirket ivmemizin 2022 yılında da büyüme göstereceğine inanıyoruz.

Dijitalleşme yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz?

Çalışma hayatımıza, dünya dijitalleşirken dijitalleşmenin ne yönde seyredeceğini ve insanların buna ne şekilde tepki vereceğini anlayarak başladık. Sonrasında kuvvetli bir alt yapı oluşumu ile dijitalleşmeye ilk adımızı attık. Gerçeklik teknolojileri, nesnelerin interneti ve geliştirdiğimiz yazılımlarla başladığımız yolculuğa güç kattık. Bu öğrenme sürecinde kullanıcı

eneyiminin dijitalleşmenin en önemli aşamalarından bir tanesi olduğunu anladık ve yatırımlarımızı bu alana kaydırdık. İnsana fayda sağlamayı amaçlayan bir şirket vizyonuna sahibiz ve projelerimizi geliştirirken insan unsurunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Günümüzde, kullanılan teknolojiden yazılıma, görselden kullanıcı deneyimine kadar her alanda dijitalleşmeyi a’dan z’ye uygulamayı başaran bir firma olduk. Şu anda ise, dünya Metaverse kavramını anlamaya çalışırken biz edindiğimiz tüm tecrübemizi Metaverse’teki dijitalleşmeye aktarıyoruz.

2022 yılında dijitalleşmeye yönelik yeni yatırım ve projelerinizden bahsedebilir misiniz?

2022 yılında da her zaman olduğu gibi savunma sanayii ve endüstri sektörleri için proje geliştirmeye devam edeceğiz. Fakat, bu yıl Metaverse odaklı olmayı planlıyoruz. Özellikle 2022 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Metaverse projelerine ağırlık vermeyi hedefledik. Ayrıca, bir tanesi oyun, bir tanesi eğitimle alakalı iki farklı spin-off firmamız için de çalışmaları yürütüyoruz. Yılsonundan itibaren de yurtdışına açılmak gibi bazı hedef çalışmalarımız mevcut.

2022 yılında şirket olarak hangi alanlarda projelere ağırlık vereceksiniz? Öne çıkacak projeleriniz neler olacak?

Hedeflediğimiz gibi 2022 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Metaverse projeleri geliştirmeye başlayacağız. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir alan olan NFT, blok zinciri, kripto para ile alakalı projelere de ağırlık veriyoruz. Ekibimiz ile sıfırdan Metaverse alt yapısı için blokchain cloud VR tabanını oluşturmanın çalışması içerisindeyiz. Tamamladığımızda, Türkiye’nin kendine ait ilk Metaverse altyapısı olmuş olacak.

Şirketin inovasyon ve AR-GE’ye yönelik girişimlerinden söz eder misiniz?

Facebook (Meta) tarafından Oculus VR gözlüklerinin ISV (Independent Software Vendor)partneri seçildik. Bu nedenle AR-GE çalışmalarımızda Metaverse’e yoğunlaşmış durumdayız. Farklı sektörlerde Metaverse yapısını geliştirecek ve geleceğe yön verecek AR-GE çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

Kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz? 2022 yılında kaç kişiye istihdam sağlamayı hedefliyorsunuz?

Kurulduğumuz 2013 yılında dijitalleşme yolculuğumuzda yalnızca 5 kişiden oluşan bir ekibimiz vardı. Şu anda 45 kişiyiz. 2022 yılında sağlayacağımız istihdamlar ile 60 kişi olmayı planlıyoruz

Sektörde şirket olarak nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Biz GFDS olarak, ilk olmayı ve en iyisini yapmayı hedefleyen ve kaliteyi, sanatı ön plana alarak bu doğrultuda çözümler sunan, sektörde takip edilen bir firmayız. İnsana faydayı odağa alan anlayışımız doğrultusunda kullanıcı deneyimini yaptığımız her işte ön plana çıkartıyoruz. Ve en önemlisi de teknoloji için teknoloji değil; insan için teknoloji üretiyoruz.

Türkiye’de 2021 sektörünüz açısından nasıl bir yıl oldu? 2022 için beklentileriniz neler?

2021 yılı sektörümüz açısından gelişim kaydeden bir yıl oldu. Bu gelişimin 2022’de de katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gençlerimize imkan yaratılması. Bizim sektörümüzde genç beyinler mezun dahi olmadan ülkeyi terk etmenin yollarını arıyorlar. Biz bu döngüyü kırmalıyız. GFDS olarak gençleri her koşulda destekleyerek sektörümüze katkı sağlamaları için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Eğer onlara yeterli imkân sunulursa geçtiğimiz yıllarda kaydettiğimiz gelişimin katbekat artacağına ve Türkiye’nin teknoloji konusunda diğer tüm ülkelerle ciddi bir rekabet ortamında buluşabileceğine gönülden inanıyorum.