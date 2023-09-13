'Buluta geçiş istenen seviyede değil'

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Uluslararası yazılım şirketi Plus Clouds Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bulut, Türkiye’de bulut sistemine geçişin henüz istenen düzeyde olmadığını belirtiyor. Bulut, şirket maliyetlerin son dönemde yüzde 90 oranında arttığını belirtiyor ve “Gerçek bulut kullanımı sanılanın 10’da 1’i” dedi.

Türkiye’de ilk defa ölçeklenebilir bulut çözümleri sunan Plus Clouds, Türkiye’de bulut pazarının 500 milyon dolara ulaştığının söylendiğini oysa gerçek büyüklüğün sadece 50 milyon dolar olduğunu açıkladı. Şirketlerin bu alana yaptıkları yatırımların sadece 50 milyon dolar düzeyinde olduğunu savunan Bulut, “Bulut bilişime bir sektör olarak bakarsanız, maalesef yabancı araştırma kuruluşlarının, gerçekte bulutla ilgili olmayan konuları da bu pazara sokmasıyla 500 milyon dolar gibi bir büyüklüğün olduğunu görür görülüyor ancak gerçek anlamda bulut kullanımı maalesef henüz 50 milyon doları bile geçmiş değil” diye konuştu.

“MALİYETLER YÜZDE 90 ARTTI BULUTA GEÇİLSE DÜŞERDİ”

Şirketlerin maliyetlerinin yüzde 90 oranında arttığını ifade eden Bulut, bunun gerçek anlamda buluta geçilmediğinin kanıtı olduğunu söylüyor. Bulut, “Teoride herkes buluta geçti, ancak bilgi sistemleri maliyetleri dramatik bir biçimde azalmıyorsa, yapılan bu geçişler maalesef buluta değildir. Eğer bir şirket gerçek anlamda bulut bilişim kullanıyor olsaydı; alt yapı maliyeti yüzde 20 ile 40 arasında düşerdi. Bakım onarım ve güncelleme maliyeti yüzde 75 oranında azalırdı. Ölçeklendirme sırasında ihtiyaç olan personel sayısı yüzde 60 ile 80 arasında düşerdi. Güncelleme sırasında, sistemlerin durması yüzde 50 oranında azalırdı. Uzaktan çalışma imkanı verildiğinden, ofis giderleri yüzde 20 ile 30 arasında azalırdı. Güvenlik ve koruma giderleri yüzde 20 ile 50 arasında azalırdı. Yeni servislerin ve yazılımların şirkete uyarlanması yüzde 30 ile 50 oranında daha hızlı olurdu. Enerji kullanımı 50 oranında azalırdı” değerlendirmesinde bulunuyor. Şirketlere bulutla ilgili olarak önlerine sunulan servislerin ne olduğunu anlamalarını öneren Bulut, şunları söyledi: “Şirketler bulut hakkında eğitimleri artırmalı. Müşteri ilişkilerini birinci sıraya koymalı. Müşteri deneyimi ve hizmet kalitesi yukarı çıktıkça gelirler de otomatik olarak artacaktır. Şirketler dijital dönüşüm için danışmanlık almalı ve esnek olmalı. Farklı servisleri ve farklı ürünleri denemeliler. Bulutun robot ve yapay zeka tarafındaki nimetlerinden faydalanmalarını öneriyorum.

“DÖVİZ GELİRLERİMİZİ 10 KATINA ÇIKARACAĞIZ”

PlusClouds'un temellerinin 2007 yılında birden fazla sistem üzerinde aynı yazılımı, aynı anda senkronize bir şekilde çalıştırma ihtiyacı üzerine kurulduğunu da kaydeden Bulut, “İnsan hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla basit küçük uygulamalar yazarak insan hatasını en aza indirmeye başladık. Büyümemizi hızla sürdürüyoruz. 2022 ciromuz bir önceki yıla göre üç kat arttı. Bu yıl da yine aynı oranlarda bir artış hedefliyoruz. Doğrudan pazarlama yaparak içerisinde olduğumuz 7 farklı ülkedeki satışlarımızı artırmak ve döviz cinsi gelirlerimizi bu yıl için en az 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu için şirketin temelde yaptığı tüm işi ve geliştirmeyi pazarlama ve pazarlama otomasyonuna çevirmiş durumdayız. Buluta geçişle şirketlere inanılmaz bir verimlilik sağlanıyor. Örneğin tek başına biz bize normalde 250 kişinin yürütmesi gereken bir operasyonu 5 kişiyle yönetebiliyoruz. Hiçbir veri merkezimizde, o veri merkezini yönetmek için personel çalıştırmıyoruz. Yine cihazların bakım ve onarımı için de personel çalışmıyor. Dolayısıyla hata olmayan yerde iş sürekliliği de en üst seviyede oluyor. Sahada veya yurt dışında satışlar ciddi oranda artıyor ve giderlerle gelirler arasındaki fark açılıyor, böylelikle şirketler ciddi oranda kârlı hale geliyor” şeklinde konuştu.

“BULUTTA OLDUĞUNU SANANLAR VAR”

Bulut kullandığını düşünen ama gerçekte bulut kullanmayan şirketlerin personel sayısında azalma olmadığını belirten Bulut, şu açıklamalarda bulundu: “Bulut, şirketlere ihtiyaç duyduklarında kaynak eklemelerine veya azaltmalarına olanak tanır. Bu, şirketlerin iş yüklerindeki değişikliklere hızla tepki verebilmelerini sağlar. Şirketler, kendi veri merkezlerini kurup işletmek yerine, bulut hizmetleriyle sadece kullandıkları kadar ödeme yaparlar. Bu, başlangıç maliyetlerini ve sürekli işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir. Bulut hizmetleri, şirketlere her yerden erişim sağlar. Bu, uzaktan çalışma, küresel ekipler ve diğer lokasyon bağımsız uygulamalar için idealdir. Modern bulut hizmetleri, yapay zeka, büyük veri analizi, nesnelerin interneti (IoT) gibi ileri teknolojilere erişim sağlar. Bu da şirketlerin pazarda daha rekabetçi olmalarını destekler. Büyük bulut hizmeti sağlayıcıları, sürekli güncellenen güvenlik protokolleri ve altyapısıyla birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin kendi başlarına sağlayabileceğinden daha güvenli bir ortam sunabilir. Ayrıca, sektörel uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için özel çözümler sunarlar. Bulut tabanlı çözümler, genellikle diğer iş uygulamaları ve sistemleriyle entegrasyon konusunda daha esnektir. Bu, iş süreçlerini ve sistemleri daha verimli bir şekilde birleştirmeye yardımcı olabilir. Bulut, veri yedekleme ve felaketten kurtarma çözümlerini daha ekonomik ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Bulut hizmetleri, kullanıcılara sürekli güncellenen bir platform sunar. Bu, IT ekiplerinin zamanını ve enerjisini kendi altyapılarını sürekli güncellemek yerine, yenilikçi projelere odaklanmalarını sağlar.”