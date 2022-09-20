Bupa Acıbadem, sağlık sigortasında büyüdü

Bupa Acıbadem Sigorta, 2022 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Bupa Acıbadem, sadece sağlık sigortasına odaklanmasına rağmen rekabetçi bir büyüme gerçekleştirdi. Şirketin prim hacmi ilk 6 aylık dönemde yüzde 88 büyüyerek 2.7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Dünya çapında 38 milyondan fazla müşteriye hizmet veren bütünsel sağlık hizmetleri şirketi Bupa’nın Türkiye organizasyonu Bupa Acıbadem Sigorta, 2022 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Bupa Acıbadem Sigorta, 2022 ilk yarıyılı prim büyüklüğünü yüzde 88 büyüme oranı ile 2.7 milyar TL olarak tamamladı. Şirket, sağlık pazarındaki yüzde 22’lik pazar payını korudu ve 2022’nin ilk altı ayının sonunda 119,1 milyon TL net kar elde etti. Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Bupa Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gökhan Gürcan, “2022 yılının ilk yarısı konjonktürel olarak zorlu bir dönemdi. Bu süreci başarıyla yönettik, sigortalı sayımızı 1.2 milyon kişiye çıkardık ve hedeflediğimiz bütçeyi yüzde 121 oranında gerçekleştirdik. Tek branşta faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen ilk 6 aylık dönemde prim büyüklüğümüz yüzde 88 artarak 2.7 Milyar TL seviyesine ulaştı. Sağlık branşı toplamında ikinci büyük sigorta şirketi olmayı, kurumsal sağlık sigortalarında ise birinciliği sürdürdük. Rakamsal hedeflerin de ötesinde stratejik iş ortaklıklarımızı genişletmeye devam ettik. Tüm bunlara ek olarak dijitalleşme ve müşteriye yönelik hizmetler kapsamında dönüşümü yönlendirmeye odaklanmamızın organik büyümemizi hızlandırdığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Mükemmel müşteri deneyimini odağımıza alarak iş süreçlerimizi, müşterilerimizin deneyimlediği temas noktalarımızı iyileştirmek için yeni projeler üretmeye, süreçlerimizi sürekli yeniden dizayn ederek sürdürülebilirlik odağında yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.

Güçlü özkaynaklar ile güvenli büyüme

Bupa Acıbadem Sigorta’nın yıl sonunda yüzde 186 olan sermaye yeterliliği oranı ile sektörün en güçlü özkaynak yapısına sahip şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Gürcan, Bupa Acıbadem’in 2022 yılı ilk 6 ayında ortalamada yüzde 20.5, son 5 yıllık ortalamada yüzde 28,7 özkaynak getirisi ile gücünü koruduğunu söyledi.

Yeni stratejik işbirliklerinin sinerjisi

Gökhan Gürcan, “Djiital dönüşüm sürecinde attığımız adımların hızıyla, ilk andan bu yana benimsediğimiz entegre sağlık hizmet sağlayıcısı olma vizyonumuza ilerliyoruz. Bütünsel sağlık hizmetleri alanındaki yatırımları sürdürme ve tüm ekosisteme değer yaratma stratejimizi yürütüyoruz. Bu alanda yaptığımız stratejik iş birlikleri çok önemli. Senenin ilk altı ayında Eureko ve Garanti BBVA Emeklilik ile iş birliğimizi başlattık. Bu sinerji yılın devamında hedeflerimizi ulaşılabilir kılacak” sözlerini kullandı.

Bupa Acıbadem Sigorta’nın yeni ve yenilikçi hizmetlerini sektöre kazandırmaya devam edeceğini anımsatan Gürcan; “Her zamanki gibi tek bir odağımız var: Sağlık. Bizi sağlık sigortacılığının ötesine geçiren ise sağlık konusuna bütünsel yaklaşımımız ve sigortalılarımızın ihtiyaçlarını, onlar sağlık hizmetine ihtiyaç duymadan gözetiyor olmamız. Bupa Acıbadem Sigorta müşterileri, tamamen iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve veri güvenliğine odaklanılarak altyapısı kurgulanan otomatik provizyon sistemlerimiz sayesinde beklemeden hizmet alıyor” dedi.