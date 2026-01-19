Çalışan deneyiminde mental sağlık ihtiyacı zirvede

Heltia, 150’den fazla kurumdan 230 bini aşkın çalışanla gerçekleştirilen yaklaşık 90 bin seans üzerinden elde ettiği 2025 verilerini ve 2026 trendlerini açıkladı.

Uzman psikolog, psikolojik danışman, klinik psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, doğum koçu ve daha birçok farklı uzmanla online görüşmeler yapma imkanı sunan kişiselleştirilmiş, önleyici dijital sağlık uygulaması Heltia’nın 2025 yılı kullanıcı verileri, çalışan refahı stratejilerinin geleceği için kritik içgörüler sunuyor.

Kullanıcıların platformdaki aktiflik oranı %86 seviyesinde gerçekleşirken; hizmet kullanım alanları incelendiğinde, toplam görüşmelerin %68’inin mental sağlık kategorisinde yapıldığı görülüyor. Mental sağlık alanında stres yönetimi, kaygı, depresyon, tükenmişlik sendromu ve genel psikolojik destek en yoğun talep gören başlıklar arasında yer alıyor.

Çalışanların %90’ı son dönemde yaptığı işlerden keyif almıyor

Heltia’nın yapay zeka destekli içgörülerine göre kullanıcıların %90’ı son iki haftada yaptığı işlerden keyif alamadığını belirtiyor. %86’sı kendini düzenli olarak sinirli ve stresli hissederken, %26’sı sık sık yalnızlık hissi yaşadığını ifade ediyor.

Öncelikli hedef “endişelerden kurtulmak”

Heltia Kurucusu ve CEO’su Alperen Adikti, “Mental sağlık alanında kullanıcılarımızın hedefleri arasında %67 ile endişelerden kurtulmak ilk sırada yer alıyor. Bunu %66 ile zihni sakinleştirmek, %66 ile stresi daha iyi yönetmek ve %61 ile duygularını kontrol edebilmek izliyor. Mental dayanıklılığını güçlendirmek %58, daha enerjik ve zinde hissetmek %56, travmalardan özgürleşmek %54, yaşam tatminini artırmak %51, dikkat süresini uzatmak %36 ve uyku kalitesini artırmak %33 oranında kullanıcımız tarafından hedef olarak belirtiliyor” dedi.

Mental sağlık alanındaki zorluklara bakıldığında, kullanıcıların %67’si en büyük zorluğu kendisiyle olan ilişkisinde yaşadığını ifade ediyor. Romantik ilişkilerde zorluk yaşadığını belirtenlerin oranı %53, aile ilişkilerinde %46, arkadaşlık ve sosyal çevrede ise %40 olarak öne çıkıyor. Ebeveynlikle ilgili zorluk yaşadığını belirten kullanıcıların oranı da %18 seviyesine ulaşıyor.

Kadınlar destek almaya daha açık

Heltia’nın kullanıcı demografisine göre platform kullanıcılarının %49’unu 25-34 yaş aralığındaki profesyoneller oluşturuyor. %22’lik kesim ise 35-44 yaş grubundaki orta düzey yöneticilerden oluşuyor. Kadın kullanıcılar %74 ile platformun en aktif kullanıcı grubunu temsil ederken bu oran, kadınların kendi sağlıklarına daha proaktif yaklaştığını ve destek almakta daha az çekimser davrandığını gösteriyor. Kullanıcıların %70’i ebeveyn değilken, %29’u ebeveyn olduğunu belirtiyor. Ebeveyn olan kullanıcı segmenti için ise, esneklik ve dijital erişim öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

Kullanıcıların %74’ü sağlıklı kilo vermek istiyor

Beslenme ve fiziksel aktivite hedefleri incelendiğinde, kullanıcıların %74’ü sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi hedefliyor. %51’i yaşam tarzına uygun doğru beslenmeyi öğrenmek ve düzenli bir yeme düzeni oluşturmak isterken, %56’sı duruşunu/postürünü iyileştirmek, %40’ı kaslarını güçlendirmek, %37’si dayanıklılığını artırmak ve %34’ü esnekliğini geliştirmek amacıyla platformu kullanıyor.

Alışkanlık oluşturma verileri ise, 2025 yılı boyunca 194 binin üzerinde alışkanlık tamamlama etkinliği kaydedildiğini gösteriyor. Bu süreçte kullanıcılar yaklaşık 247 bin bardak su içtiklerini, 20 bin farkındalık molası verdiklerini, 84 bin hareket molası gerçekleştirdiklerini ve 17 bin gün boyunca şeker tüketmediklerini belirtiyorlar.

Mental sağlık verileri sosyal etkiye dönüşüyor

Kullanıcı verileri sadece bireysel iyilik haline değil, toplumsal faydaya da katkı sağlıyor. Heltia Dükkan üzerinden harcanan puanların %60’ı sosyal sorumluluk projelerine aktarılırken, toplam 4,3 milyon kullanım ile puanların %37’si Kurtaran Ev Derneği’ne mama desteği olarak yönlendirildi. Puanların %31’i üniversite öğrencilerinin ücretsiz ve kaliteli yemek yiyebilmesini sağlayan sosyal girişim Odi’ye, %10’u ise UNICEF kumbarasına bağışlandı.

Heltia platformunda en çok tüketilen içerikler arasında ise makalelerde “Uyku Hayatımızı, Psikolojimizi Nasıl Etkiliyor?”, günlük önerilerde “Her Gece Aynı Saatte Yatın”, sesli içeriklerde “Uyku Meditasyonu” ve videolarda “Uyku Öncesinde Düşüncelere Mesafelenmek” başlıkları öne çıkıyor.