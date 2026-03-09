Destek Portföy’de üst düzey atama

Destek Portföy Yönetim Şirketi’nin yeni Genel Müdürü Yasin Atikler oldu. Finans ve varlık yönetimi alanındaki güçlü deneyimiyle Atikler, şirketin büyüme ve ürün çeşitliliği hedeflerine liderlik edecek.

DestekBank’ın iştiraki Destek Portföy (Destek Portföy Yönetim A.Ş.), üst yönetim kadrosunu stratejik hedefleri doğrultusunda şekillendiriyor. Bu kapsamda, şirketin portföy yönetimi alanındaki yapılanmasını sağlam bir liderlik yapısıyla desteklemek amacıyla önemli bir atama gerçekleştirildi.

Finans ve varlık yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Yasin Atikler, Destek Portföy Yönetim Şirketi Genel Müdürü olarak göreve başladı. Söz konusu atama, Destek Portföy’ün yatırımcı odaklı yaklaşımını merkeze alan, yenilikçi ve sürdürülebilir ürün yapısıyla sektöre güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen yeni döneminin temel adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni görevinde Atikler; portföy çeşitliliğinin oluşturulması, yenilikçi ve sürdürülebilir yatırım stratejilerinin hayata geçirilmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik katma değerli çözümlerin geliştirilmesi başlıklarında liderliği üstlenecek. Dijitalleşme, veriye dayalı yatırım karar süreçlerinin kurgulanması ve güçlü bir müşteri deneyimi altyapısının oluşturulması da bu dönemin öncelikli odak alanları arasında yer alacak.

Yasin Atikler’in Kariyer Yolculuğu

Destek Portföy Yönetim Şirketi Genel Müdürü olarak göreve başlayan Yasin Atikler, kariyerine 2004 yılında DenizBank’ta özel bankacılık alanında adım attı. 2004-2017 yılları arasında bankanın farklı bölgelerinde Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi ile Özel Bankacılık Merkezi Yöneticisi olarak rol aldı. 201-2019 yılları arasında Deniz Yatırım’da Pazarlama ve Satış Bölüm Başkanı olarak görev alan Atikler, 2019- 2023 döneminde Aktif Bank’ta Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Nisan 2023-Ocak 2026 tarihleri arasında Aktif Portföy Yönetim Şirketi’nde Genel Müdürlük görevini yürüten Atikler, Ocak 2026 itibarıyla Destek Portföy Yönetim Şirketi Genel Müdürü olarak atandı. Yasin Atikler, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamış; kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programını bitirmiştir.