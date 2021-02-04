Cargill'den 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı

Cargill, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı ile ülkemizdeki çiftçilerin verimliliği ve refahını artırmak üzere çalışmayı sürdürüyor. Program kapsamında ekimden hasada kadar eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık hizmeti alan çiftçiler, yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde ettiler. Program ikinci yılında kapsamını mısırın yanına ayçiçeği ekleyerek genişletirken, 12 ilde 1.175 çiftçiyi programa dahil etti.

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, çiftçilerin verimini artırmak, geçim kaynaklarını güçlendirmek, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirildi. İkinci yılında ayçiçeği çiftçilerini de programa dahil ederek kapsamını genişleten 1000 Çiftçi 1000 Bereket, 12 ilde 70bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen bir alana etki etti. Tarım ve gıda alanında Türkiye’de ilk kez sosyal etki hesaplaması yapılan program olma özelliği de taşıyan 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e, 2020 yılında yapılan her 1 TL’lik yatırımın, 2,78 TL değerinde sosyal getirisi olduğu görüldü. Böylece programın sosyal getirisi bir önceki yıla göre de 2,53 TL’den 2,78 TL’ye yükselmiş oldu.

Bugün gerçekleştirilen çevrimiçi basın toplantısında konuşan Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, sezon başında yüzde 15 olarak belirledikleri verim artış hedefini aşarak, program kapsamındaki çiftçilerin %26’ya varan oranda verim artışı elde ettiklerini açıkladı.

Tarakçıoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bu program Cargill’in, çiftçilerin refahını artırmak üzere gerçekleştirdiği projelere güzel bir örnek teşkil ediyor. İki yılda toplam 2.200’ü aşkın çiftçinin hayatına dokunduk. Üçüncü yılımızda kanola çiftçilerini de dahil ederek, programımızın etki alanını daha da genişleteceğiz. Aynı zamanda ‘Tarlada Sıfır Atık Yönetimi’ projesini hayata geçirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi projesinde Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu yönetiminde ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde, tohumdan ürüne yaşam döngüsü atık sorununa çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm için çalıştık. ”Çiftçilerin bilgi birikimi ve yerel deneyimlerinin bilim ile harmanlanmasıyla, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atıldı. Çiftçiler dijital toprak analizi, meteoroloji & sulama ve tahmin istasyonu, uydudan tarla sağlığı takibi gibi dijital tarım araçlarından faydalandılar. Tarlaya özel sunulan doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama programına uyan çiftçiler, hastalık riskini azaltıp toprak kirliliğinin de önüne geçti. Program sayesinde verim artışının yanı sıra kaynak tasarrufu sağlandı. Bu da çiftçilerin maliyetlerine de olumlu şekilde yansıdı.

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında İzmir İlkkurşun’da üretim yapan mısır çiftçisi Umut Ayberk Akbay, programın etkisini şu örneklerle anlattı: “Bu yıl 200 dekarlık arazime mısır ekmeden önce tarlamı ziyaret eden ziraat mühendisleri dijital toprak analizi yaptılar. Bana SMS göndererek toprağımın hangi besine, ne kadar ihtiyaç duyduğunu ifade ettiler. Geçmiş yıllarda yanlış gübreleme yaptığımı fark ettim. Gerektiği kadar gübre kullanınca, gübreden yüzde 22 tasarruf etmiş oldum. Meteoroloji & Sulama ve Tahmin İstasyonu uygulamasıyla, mısırların gelişimini tarlaya gitmeme gerek kalmadan, cep telefonumdan takip ettim. Ziraat mühendisleri de tarlamı izleyip beni kırmızı örümcek zararlısına karşı uyardılar. Buna göre ilaç kullandım. Program sayesinde, dekar başına aldığım ürün 7.450’den 8000 kilograma çıktı.”

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, sürdürülebilirlik performansını ve yarattığı etkiyi daha kapsamlı bir şekilde paylaşmak üzere ilk İlerleme Raporu’nu yayınladı. Bu rapor, programın kaydettiği ilerlemeyi ve uzun vadeli değerini ortaya koymak ve değerlendirmek üzere, finansal olmayan veriler sağlıyor. Raporda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla, programa katılan çiftçilerin görüşleri yer alıyor. Türkiye’de en geniş katılımla paydaş görüşlerine yer verilen raporlar arasında yer alan 1000 Çiftçi 1000 Bereket İlerleme Raporuna 1000ciftci1000bereket.com adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

Cargill olarak 1000 Çiftçi 1000 Bereket gibi programlar aracılığıyla, çiftçilerin güçlenmesi için yatırım yapıyor. Çiftçilerin verimliliğinin ve refahının artması için eğitim ve dijital tarım araçlarına erişimlerini sağlıyoruz diyen Murat Tarakçıoğlu sözlerine şöyle devam etti:. “Çiftçilerle birlikte, dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.”