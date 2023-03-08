CarrefourSA’dan Dünya Kadınlar Günü’nde yerel üretime destek

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Bugün burada deprem bölgelerindeki yerel üreticilerimiz de bizimle birlikte. Toprağın ve üretimin devamlılığı için çalışan kadın üreticileri hep birlikte ağırlıyoruz. Her koşulda üreten ve ekonomiye katılan kadın üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, her yıl 8 Mart’ta gerçekleştirdiği “Kadın Üretici Pazarı” etkinliğini bu yıl “Üretime Doğrudan Destek Günleri’’ çatısı altında gerçekleştirerek depremden etkilenen kadın yerel üreticileri de ağırladı.

“Kadınların Gücü CarrefourSA’nın Gücü” sloganıyla yerel üretim ve üreticinin destekçisi olan CarrefourSA, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği Kadın Üretici Pazarı’nı bu yıl Üretime Doğrudan Destek Günleri adıyla gerçekleştirdi. Depremden etkilenen kadın üreticilerin de yer aldığı Üretime Doğrudan Destek Günleri’nde süt ürünlerinden bakliyata, taze sebze ve meyveden organik içeceklere kadar birçok ürün 7-8 Mart tarihlerinde CarrefourSA İstinye Hiper mağazasında müşterilerle buluştu. Depremin ilk anından bu yana, Türkiye’nin en verimli tarım topraklarına sahip olan ve coğrafi işaretli ürünlerin %30’unu barındıran bölgelerdeki yerel üretici ve çiftçilerin yanında olan CarrefourSA, hayata geçirdiği Üretime Doğrudan Destek projesi ile ilk aşamada hızlı bozulma özelliği olan ürünlerin alımını gerçekleştirerek üreticilerin yanında yer aldı.

“Kalıcı ve uzun soluklu çözümler üretiyoruz”

Etkinliğe katılan ve yerel üreticilerin stantlarını ziyaret eden CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Yüzde 40’ı kadın çalışanlardan oluşan bir şirket olarak toplumsal kalkınmada cinsiyet eşitliğinin öneminin farkındayız. Bu yüzden sadece çalışanlarımızı değil, Türkiye ekonomisine katılımını önemsediğimiz kadın üreticilerimizi ve girişimcilerimizi de desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Kartallıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2018 yılından bu yana, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın yerel üreticilerimizi İstinye Hiper mağazamızda ağırlıyoruz. Kadın üreticilerin ve çalışanlarının emeklerine dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz ‘Üretime Doğrudan Destek Günleri’ bu yıl bizim için daha anlamlı. 6 Şubat’ta on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler hepimizi derinden sarstı. Depremin ilk anından bu yana ekiplerimizle sahada yer alsak da bir gıda perakendecisi olarak kalıcı ve uzun soluklu çözümler üretmek için çalışıyoruz. Bu yüzden kısa sürede Üretime Doğrudan Destek Projesi’ni hayata geçirdik.”

200 tondan fazla ürün bölgeden mağazalara taşındı

Proje kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Adana başta olmak üzere depremin gerçekleştiği 11 ildeki yerli üreticiler ve kooperatiflerden ellerindeki ürünleri satın aldıklarını belirten Kartallıoğlu, “Bugüne kadar 50’ye yakın üreticimizden toplamda 160 ton Hatay Arsuz limonu, 10’ar ton Hatay beyaz bal kabağı, beyaz lahana, kırmızı lahana, karnabahar ve 30 bin bağ maydanoz alarak farklı illerdeki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki dönemlerde Üretime Doğrudan Destek projesi kapsamında hem üretici sayısını hem de ürün gamını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yerel üretime ve kırsal kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz”

“Kadın emeğine ve yerel üretime değer veren bir şirket olarak bu iki önemli konuyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Üretime Doğrudan Destek Günleri’nde birleştiriyoruz. Kadın üreticilerimiz hem kendi markalarını ve ürünlerini tanıtıyor hem de müşteri ile birebir iletişim kurarak markasının algısını görebiliyor” diyen Kartallıoğlu, “Bugün burada 18 üreticimiz bizimle. Bunlar arasında deprem bölgesinde toprağını, üretim alanlarını kaybeden üreticilerimiz de var. Kayıplar olsa da üretime devam etmek isteyen, bölgesini ve toprağını terk etmek istemeyen bu üreticilerimiz CarrefourSA ile birlikte yollarına devam edecek. Üretimin durduğu bereketli Anadolu topraklarını yeniden canlandırma vakti. Hep birlikte yaraları sararken CarrefourSA olarak yerel üretimi de birlikte kalkındıracağız. Bugün burada bizimle birlikte olan tüm kadın üreticilerimize teşekkür ediyorum” diye ekledi.

Müşteriler yoğun ilgi gösterdi

7-8 Mart tarihinde CarrefourSA İstinye Hiper’de gerçekleşen “Üretime Doğrudan Destek Günleri”nde bu yıl Antre Gourmet, Pales, Efeler Çiftliği, Laz Kızı, Ezgi Gıda, Beta Gıda, Heybeli’nin Heybeleri, Shopsa, Mimi Tarım Ürünleri, Norm Tarım, Dicleli Gıda, Adana Kooperatif Birliği, S.S. Türkoğlu İlçesi ve Mahalleleri Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Songültepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Beyelması ve Kaşpınar Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yer aldı. Pazarda süt ve süt ürünlerinden bakliyata, kuru meyveden hediyelik eşyalara kadar yüzlerce ürün müşteriler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.