'Çığır Açan İnovasyonlar' raporu yayınlandı

Lider global bilgi hizmetleri şirketi NielsenIQ bünyesindeki bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren BASES, sektörün merakla beklediği “2022 Çığır Açan İnovasyonlar” raporunu yayınladı.

Şirketlerin inovasyon, renovasyon, portföy ve fiyatlandırma stratejilerinin yanı sıra pazara açılma optimizasyonu yoluyla marka oluşturmalarına da yardımcı olan öncü kuruluş BASES’ın bu yılki listesinde Türkiye’nin önde gelen markaları yer aldı. Çığır Açan İnovasyonlar listesi, on yılı aşkın bir süredir markaların inovasyonlarını, bu inovasyonların hangi pazar dinamiklerine ve tüketim tercihlerine yanıt vererek başarıya ulaştığını görünür kılmayı amaçlıyor; bu yönüyle de hızlı tüketim ürünleri (FMCG) alanında inovasyon ve küresel başarının tanınmasında altın standart olarak kabul ediliyor. Bu yılın Türkiye'deki inovatif markaları arasında yer alan 15 kazanan; gıda, kişisel bakım & ev bakımı, içecek gibi geniş bir kategori yelpazesinden geliyor. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan da yaptıkları inovatif gelişimlerle sektöre değer katan tüm markaları kutladı. Şekerel Erdoğan “Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pazar koşullarında inovasyona yatırım yapan tüm değerli markaları tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

Çığır Açan İnovasyonlar Ödülü, kategorilerini farklılaştırmayı başaran ve markalarını büyüten lansmanlardan kitlesel pazara hitap etmeyen, sadece belirli bir hedef kitleye odaklı Targeted Play’lere kadar tüm stratejilerde başarılı ürün lansmanlarını belirliyor. Ayrıca yeni rapor, ana akım olmadan önce yenilikçi faydalar sunarak kategorilerini dönüştüren kazananların yanı sıra pazardaki yeni markaları da saptıyor.

Fiyatlardaki yükselişe rağmen, tüketiciler halen küçük markaların yeniliklerine ve fırsatlarına karşı istekli olduklarını gösteriyor.

NielsenIQ BASES Türkiye Lideri Abdullah Aras; ekonomik çalkantıların, tedarik zinciri aksaklıklarının, artan enerji ve temel ihtiyaç ürünü fiyatlarının karşısında, birçok markanın doğal olarak inovasyon konusunda geri durduğunu ve mevcut ürün portföylerine odaklandığını söyledi. Abdullah Aras “Şu anda Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 bin yeni ürün lansmanı yapılıyor (yeni ürünler, line-extension-mevcut ürün gamının genişlemesiyle çıkan ürünler, değişikliklerle yeniden pazara sunulan / değişiklik yapılan ürünler...) ancak bunların sadece dörtte biri pazarda tutunabiliyor. 2022’nin ilk altı ayına bakıldığında ise bu duruma dair, yani lansman ve pazara tutunabilme başarısında aşağı yönlü bir trend görüyoruz. BASES Çığır Açan İnovasyon Ödülleri, tüketicilerin özellikle amacına uygun ve yararlı inovasyonlara karşı ilgilerinin güçlü olduğunu gösterirken, yeni ürün geliştirmelerinin ise üreticiler için tutarlı bir büyüme stratejisi olmaya devam ettiğini kanıtlıyor. En son verilerimiz, küresel çapta alışveriş yapanların sadece bir kısmının (%6’sının) şu anda yeni ürünlerden hoşlanmadığını gösteriyor. Hızlı tüketim ürünleri tüketicilerinin %94'ü bugün hala yeni şeyler denemeye açık." dedi.

Abdullah Aras, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yeni bir ürünün pazarlama aktivasyonunu titizlikle gerçekleştirdiklerinde, yalnızca büyük oyuncuların değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli markaların da başarı yakalayabildiğini gözlemlediğimizi belirtmekte fayda görüyorum. Bunu ise büyük resim olarak değerlendirmek gerekiyor. Örneğin, sosyal medya ki bu konuda geçtiğimiz yıl da oldukça çarpıcı örneklere yer vermiştik; artık tüketiciler olarak her birimizin deneyimlerimizi açıkça yansıttığımız belirli platformlarda, ürünü hiç denememiş tüketicilerin satın alımını ciddi boyutta yönlendirebildiğimizi, aslında tüketiciler olarak ikinci el deneyimler ile karşı karşıya kaldığımızı söylemiştik. Bu trend halen geçerliliğini artırarak sürdürüyor, bunun yanı sıra çeşitli inovasyon aktivasyonları ve paketleme (ambalaj) de çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Alışveriş yapanların %71'i yeni ürünleri pakete göre satın aldığını ifade ediyor."

Başarılı bir inovasyonun reçetesi değişmedi; çeviklik halen başarının anahtarı

NielsenIQ BASES Türkiye Lideri Abdullah Aras, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; "Pandemi yıllarında yaşananlar, genel anlamda başarı reçetesini değiştirmedi. Başarılı olmak için hala iyi bir fikre, iyi bir ürüne ve iyi bir aktivasyon stratejisine ihtiyacınız var. Ancak bu bileşenleri bir araya getirme yöntemi gelişti. İyi bir inovasyon yaratmak için markaların, alışverişçiler ile bağ oluşturarak, tüketicilerin ürünün ne olduğunu ve ona neden ihtiyaç duyduklarını anlamalarını kolaylaştıracak şekilde ve ürünle kendilerine faydası açısından alaka kurmalarına odaklanmaları gerekir. Markalar, inovasyonlarının gerçek ve özgün olarak algılanmasını sağlamalılar. Son olarak, pazarlama stratejilerinde yaratıcı olmak ve denemek konusunda cesur olmalılar.”