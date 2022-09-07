Cirosunu 10’a katladı, 100’üncü deposunu açtı

Damacana suyun yanı sıra temel ihtiyaç ürünlerinin de çoklu paketlerde ve ekonomik boylarda evlere teslimatını gerçekleştiren BiSU, yılın ilk 8 ayında 10 katlık bir ciro büyümesi elde ederken, depo sayısını da 100’ün üzerine çıkardı.

2015 yılında Ergin Üner ve Ozan Alptekin ortaklığında kurulan BiSU, İstanbul’daki 100’üncü deposunu Kasımpaşa bölgesinde hizmete açtı. Yeni açılan depo üzerinden, 15’e yakın mahalleye damacana su, içecek grubu ve temel tüketim ürünlerinin evlere teslimatını gerçekleştirecek BiSU, söz konusu depoyla birlikte İstanbul’un yüzde 90’dan fazlasına hizmet verir duruma geldi.

HEDEFİMİZ 1.000 DEPOYA ULAŞMAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner, 100’üncü depoyla birlikte büyüme hikayelerinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtirken, “Tüketicilere gerçek anlamda değer yaratan ve tasarruf imkânı sunan bir iş modelimiz var. Onlara, evlerin en sık tüketilen stoklanabilen ürünlerini market fiyatlarının dahi altında sunarken, aldıkları ürünleri de çevreci araçlarımızla evlerine kadar götürüyoruz. 100 depoya ulaşmak tabii ki anlamlı. Ama bizim asıl hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, farklı illerde toplam 1.000 depoya, istihdamda ise 10 binden fazla çalışana ulaşmak” dedi.