Coca Cola'da Şahin'e yeni görev

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevini sürdüren Evguenia “Jeny” Stoichkova Coca-Cola Global Ventures’ın Başkanı olarak atanırken, Sedef Salıngan Şahin Avrasya ve Ortadoğu Operasyon Birimi’nin yeni başkanı oldu. Sedef Salıngan Şahin yeni görevine 1 Ocak 2023’te başlayacak.

Evguenia “Jeny” Stoichkova Global Ventures’ın başına getirildi

Evguenia “Jeny” Stoichkova 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Coca-Cola’nın, aralarında Costa Coffee ve Coca-Cola’nın Monster Beverage Corp.’taki yatırımlarının da yer aldığı, küresel şirket ve marka satın almaya odaklanan birimi Global Ventures’ın Başkanı olarak görev yapacak.

Coca-Cola Şirketi’ndeki kariyerine, 2004 yılında Bulgaristan Ülke Müdürü olarak başlayan, 2017 yılında Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı olarak atanan Stoichkova, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevine ise 2021 yılında atanmıştı.

25 ülkenin yer aldığı 5 bölgeden sorumlu olacak

Coca-Cola Şirketi’nde Beslenme, Meyve Suyu, Süt Ürünleri ve Bitkisel Sütler Kategorisi Başkanı olarak görev yapan Sedef Salıngan Şahin, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı olarak atandı. Coca-Cola'ya 2003 yılında Türkiye strateji yöneticisi olarak katılan Şahin, Coca-Cola sistemi içinde pazarlama ve operasyon alanlarında üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2016-2018 yılları arasında Tayland ve Laos operasyonlarından sorumlu Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Şahin, ayrıca Thainamthip ve Laos Bottling Company Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2018-2020 yılları arasında şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika grubunda Operasyon ve Strateji Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Şahin, aynı dönemde, Coca-Cola Beverages Africa Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi.

Coca-Cola'ya katılmadan önce McKinsey & Company'de danışman ve Procter & Gamble'da marka yöneticisi olarak çalışan Sedef Salıngan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme ve siyaset bilimi alanında çift ana dal lisans derecesine sahip. Sedef Salıngan Şahin’in 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yönetmeye başlayacağı Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi, dünyadaki 9 operasyon biriminden biri konumunda. Birim, doğuda Pakistan’dan başlayıp tüm Ortadoğu ve Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ile birlikte Türkiye’yi de içine alan, toplam 25 ülkenin bulunduğu 5 bölgeden oluşuyor. Söz konusu coğrafyada Coca-Cola Şirketi’nin doğrudan 350’den fazla çalışanı ve 53 fabrika işleten 20’den fazla şişeleyici ortağı bulunuyor.