Çocuklar için dijital harçlık uygulaması yenilendi

Küresel ekonomik belirsizlikler ve resesyon endişeleri, herkesi birikim yapmaya ve tasarrufları daha iyi değerlendirmeye yönlendirirken, her kuşak için finansal okuryazarlık kavramının önemi arttı. Bu durum, finansal teknolojileri eğitimle bir araya getiren ve edu-fintech olarak anılan alanı daha popüler hale getirdi. 8-18 yaş grubunu hedefleyen, Türkiye’nin çocuklar için geliştirilen ilk ve tek dijital harçlık uygulaması Manibux başta Dijital Kumbara olmak üzere yeni özelliklerini 21 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinlikte tanıttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Manibux Kurucusu Psikolojik Danışman Canan Akmanoğlu Bayrak, “Türkiye’nin ilk ve tek dijital harçlık uygulaması olarak hayata geçirdiğimiz Manibux, çocuklara finansal okuryazarlığı ve para yönetimi becerisini güvenli ve eğlenceli bir şekilde kazandırma hedefiyle, davranış temelli sosyal etki oluşturmak amacıyla yenilendi. Manibux, ebeveyn ve çocuk arasındaki harçlık ilişkisini oyunlaştıran ve çocuklara tasarruf bilinci kazandıran Dijital Kumbara başta olmak üzere yeni özellikleriyle ülkemizdeki 18 milyon çocuğun harçlık uygulaması olma hedefini taşıyor” dedi.

Manibux’ın çocuklara paranın yalnızca harcanabilir değil, biriktirilebilir ve bağışlanabilir bir şey olduğunu gösterme amacı taşıdığını vurgulayan Canan Akmanoğlu Bayrak, “Bir anne ve psikolojik danışman olarak çocuklara eşit fırsatlar verildiğinde kendi bütçelerini yönetmeyi başarabileceklerine inanıyorum. Amacımız doğrultusunda Manibux’ı hem ebeveynlerin hem de çocukların finansal okuryazarlık ve sorumluluk bilincini artıracak şekilde yeni özelliklerle zenginleştirdik. Çocuklar kendilerine hedefler koyarak para biriktirmeye başlayabilecek, velilerinden ek harçlık talep etmek için yeni görevler isteyebilecek, harçlıklarından biriktirdikleri miktarları sivil toplum kuruluşlarına bağışlayabilecek. Manibux, eğlenceli, oyunlaştırılmış ve eğitici arayüzüyle çocukları yakalamayı başarırken, ebeveynler de çocuklarının harcamalarını güvenle kontrol edebilme ve çocuklarına tasarruf bilinci kazandırma özgürlüğüne kavuşuyor” diye konuştu.

Ön ödemeli harçlık kartı ve harçlık transferi özellikleri de sunuyor

Dijital Kumbara özelliğinin yanı sıra ebeveynlere 7/24 harçlık transferi yapabilme olanağı sunduğunu dile getiren Canan Akmanoğlu Bayrak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bugün yetişkinler gerek mağazada, gerek dijital ortamda pek çok ödemesini temassız kartlarla gerçekleştiriyor. Çocukların da aynı deneyimi yaşayabilmesi için, okulda, kantinde, markette, internette yaptıkları harcamalarda kullanabilecekleri güvenli bir harçlık kartı da sunuyoruz. Çocuklar, erken yaştan itibaren harcamalarını kontrol edebilme, bütçelerini yönetme, paranın değerini anlama şansı buluyor ve finansal anlamda kendi kararlarını verebilmeyi ailede öğreniyor. Dijital Kumbara ve bağış özelliklerimizle Manibux’ın çocuklara ve ebeveynlere sunduğu olanakları artırıyor, çocukların finansal okuryazarlık eğitimlerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Manibux, fintech çevikliğini bir eğitim ve sosyal etki girişimi olma odağından uzaklaşmadan korumayı ve çağın gerekliliklerine uygun olarak gelişmeyi sürdürecek.”