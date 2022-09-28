Dans eden robotlar fuarın ilgi odağı oldu

Sürdürülebilir teknolojilerle bugünün ve geleceğin sanayi üretimine çözümler üreten Tezmaksan, 26 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı’na Automation’s our passion (Otomasyon bizim tutkumuz) mottosuyla katılım gösterdi. Tezmaksan, Avrasya bölgesinin en önemli tedarikçilerini ve üreticilerini 7. kez bir araya getirecek fuarın ilk gününde yeni nesil teknolojik çözümlerinin yanı sıra katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı. Dans Fabrika ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında sekronize programlanan 4 robot, ekip üyeleri ve Çağla Şıkel’in yarattığı koreografi kapsamında dans ederek Türkiye’de bir ilke imza attı.

“Sektör olarak elimizdeki en güçlü koz üretim ve ihracat”

Bu yıl “uluslararası” unvanını alarak daha geniş bir katılımcı listesine sahip olan MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Sektörümüzün gelişimi ve fikir alışverişleri için önemli bir yerde konumlanan MAKTEK Avrasya’da altı gün boyunca firmalarla bir araya gelip ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bunun için de Türkiye sanayisinin çözüm ortağı olarak yeni nesil çözümlerimizle burada yerimizi aldık. Bunlar arasında en öne çıkan teknolojimiz, yılın başından bu yana 17 ülkeye ihracatını gerçekleştirip yılın sonuna dek 30 ülkeye daha ihracatını yapmayı planladığımız Cubebox sistemimiz. Ayrıca 5G teknolojisi entegre edilmiş sistemlerimiz de fuardaki standımızda yer aldı. Şu an dünyadaki bilinmezlik nedeniyle pek çok sektör zor bir süreç geçiriyor. Önümüz kış ve enerji krizi nedeniyle Avrupa’da üretimin sekteye uğradığı şu süreçte sektör olarak elimizdeki en güçlü koz üretim ve ihracat. Bu ikisini başaramadığımız takdirde dünyanın dev firmalarıyla başa baş mücadele etme şansını da kaybetmiş olacağız. O yüzden bu fuarda Tezmaksan olarak yeni pazar yerleri için temas kurmak adına stratejimizi bu doğrultuda geliştirdik” dedi.

Çağla Şıkel’in dans partneri bu kez robotlar oldu

Fuarda Dans Fabrika dansçıları ile birlikte hazırladığı koreografi doğrultusunda Tezmaksan robotları ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dans ettiği için heyecanını dile getiren Çağla Şıkel, şunları söyledi: “İnsanların robot dansı yapmaya başladığı günlerden robotların dans etmeye başladığı bir çağın içindeyiz artık. Robotlarla dans etmem için teklif geldiğinde ise ilk anda kabul ettim çünkü böyle bir ilkin içinde yer almak sanıyorum ki herkesin isteyeceği bir şey. Bu noktada çalışmalarını ilgiyle takip ettiğim Dans Fabrika dansçılarının da yer alması ve birlikte hazırladığımız koreografi, ortaya görsel açıdan güzel bir şov çıkardı ve Türkiye’de bir ilk oldu. Dileriz başka fuarlarda da benzer etkinliklerin sayısı çoğalır.”

Emir Aşarı, yarış aracı ve takım arkadaşıyla MAKTEK Avrasya’da

Tezmaksan’ın ana sponsorluğunda Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden Emir Aşarı da takım arkadaşı Benjamin Leuchter ile fuarda yer alma deneyimlerini paylaşarak “Kendi alanında Türkiye’nin lider markası olan Tezmaksan, sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmayıp sporu ve sporcuyu da destekliyor. Nitekim üç yıldır Tezmaksan’ın ana sponsorluğunda yarışıyorum. Bugün burada aracım Audi RS 3 LMS TCR’nin yanı sıra takım arkadaşım Benjamin de var. Birlikte bizi takip edenlerle buluşup tecrübelerimizi paylaştık. Sezonun bir önceki yarışı öncesi buradaki ortamdan aldığımız enerji bize ekstra motive sağlayacak” ifadesini kullandı.