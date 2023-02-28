Depremden etkilenen Marsu, üretime odaklandı

Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından Akdeniz Bölgesi'nin en büyük su firması Marsu, yeniden üretime geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket dahil, kentteki fabrikalarda, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ile ailesini daha güvenli yerlere taşımak için şehirden ayrılan çalışanların eksikliği, üretimde öne çıkan sorunlar olarak ifade ediliyor.

Bu süreçte fabrikalarda deprem nedeniyle oluşan teknik sorunları çözmeye odaklanan işletmeler, sınırlı üretimle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Şehrin tek su firması Marsu'nun Genel Müdürü Mehmet Buldum, afet sonrası işçileri firmaya getirmeye çalıştıklarını söyledi. Depremin ilk gününden itibaren yetkililerle halkın su ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini belirten Buldum, "Depremin birinci günü akşamı afet yönetimi ve buradaki koordinatör vali yardımcımızla irtibata geçtik, su ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Buldum, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personelinin hasar tespiti amacıyla tesiste risk durumunu kontrol ettiğini bildirdi.

İşletmenin "az hasarlı" olarak belirlenmesinin ardından tesisin deposundaki malları dışarı çıkardıkları bilgisini veren Buldum, suların depremzedelere ulaştırılması için afet yönetiminin belirlediği tırlara yüklendiğini anlattı.

'Deneme üretimine başladık, yurtdışından parça bekliyoruz'

Buldum, deprem sonrası fabrikadaki makinelerin durumunu incelediklerine işaret ederek, "Makinelerimiz tam otomasyon. İki büyük arızamız var. Bunlardan birini Ankara'da yaptırdık, diğeri için İtalya'dan parça siparişini verdik. O, Adana gümrüğüne geldi, inşallah onu da tamamlarız." diye konuştu.

Yaklaşık 80 personele sahip fabrikanın deprem sonrası 40-50 personelle faaliyetlerine odaklandığını vurgulayan Buldum, şunları kaydetti:

"Fabrikada deneme üretimine başladık. Bu süreçte tek eksiğimiz arkadaşlarımızın özel şartları. Bunlara anlayış göstermek, yardımcı olmak zorundayız. Kahramanmaraş için elimizden geleni yapıyoruz ama şunun altını çizmek istiyorum, gerçekten birçok yakınımızı kaybettik. Biz bunları beraberlikle, anlayışla, karşılıklı empatiyle aşacağız inşallah. Biz bütün zorluklara rağmen üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Halkımızdan da anlayış bekliyoruz."