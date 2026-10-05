SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı belli oldu

Eylül enflasyonunun yüzde 1,84 olarak gerçekleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık veri netleşti. Buna göre emeklilerin üç aylık kümülatif zam oranı yüzde 5,46 oldu.

TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Eylül enflasyonun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışını etkileyecek rakam da şekillenmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranları doğrultusunda ocak ve temmuz aylarında artırılıyor.

Yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranı temmuz zammını, yılın ikinci yarısındaki veriler de Ocak 2027'deki emekli zammını belirliyor.

Üç aylık zam oranı netleşti

Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklanmış ve ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 olarak kaydedilmişti.

Eylül enflasyonun da 1,84 gerçeklemesi ile SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin aylıklarındaki artış 3 aylık oran yüzde 5,46 olarak kaydedildi.

Kesin zam oranı, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.

Ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasının ardından 6 aylık net enflasyon oranının üzerine hükümetin bir 'refah payı' ekleyip eklemeyeceği ve en düşük emekli maaşı sınırını artırmak için Meclis'e yeni bir kanun teklifi getirip getirmeyeceği ise merak konusu.