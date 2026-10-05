Ülker’in gelecek planı

Türkiye’nin en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketi Ülker, 2026’nın ilk yarısını 63 milyar TL ciro ve yüzde 13 FAVÖK marjıyla tamamladı. İhracat tonajını yüzde 11,4 artırdı. Şirketin büyüme rotasını 5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli üzerine kuran pladis Türkiye ve Orta Asya Başkanı ve Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı “Bugün liderliğimizi korurken geleceği inşa etmek bizim için önemli. pladis’in amiral gemisi Ülker’in global rekabet gücünü artırırken geleceğe daha güçlü hazırlanmak istiyoruz. Ve bugünü yönetirken yarını da inşa etmeyi hedefliyoruz” diyor.

Özgür Kölükfakı, Ülker’in CEO’luğunu ve pladis Türkiye-Orta Asya sorumluluğunu üstleneli 16 ay oldu. Göreve geldiğinde karşısında güçlü markaları, yüksek hane penetrasyonu ve lider kategorileri olan büyük bir yapı vardı.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Fotoğraflar: Gökhan Çelebi

Capital Dergisi / Eylül 2026

Ancak aynı dönemde kakao fiyatlarındaki artış, bölgesel savaşlar ve ekonomik daralma tüketimi baskılıyor, atıştırmalık pazarı küçülüyordu. Kölükfakı bu tablo karşısında odağını mevcut gücü korumanın ötesine taşıdı ve şirketin büyüme rotasını 5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli üzerine kurdu. İstikrarlı, rekabetçi, kârlı, sürdürülebilir ve insan odaklı büyümeyi bir araya getiren model, ana markalardan inovasyona, dijitalleşmeden organizasyonel çevikliğe uzanan beş dönüşüm alanını kapsıyor. İlk sonuçlar da gelmeye başladı. Ülker 2026’nın ilk yarısında 63 milyar TL ciroya ve yüzde 13 FAVÖK marjına ulaşırken ihracat tonajını yüzde 11,4 artırdı. Kölükfakı’nın şimdi önündeki temel soru ise bu ölçeği nasıl daha ileri taşıyacağı.

Kendisiyle yeni büyüme modelini, tüketicideki değişimi ve Ülker’in gelecek planını konuştuk:

Ülker CEO’luğunu ve pladis Türkiye-Orta Asya sorumluluğunu üstlenmenizin üzerinden 16 ay geçti. Göreve geldiğinizde öncelikleriniz nelerdi?

Göreve başladığımda güçlü bir miras devraldığımın bilinciyle bir yandan günümüzü yönetirken diğer yandan şirketimizi geleceğe hazırlayacak ve taşıyacak dönüşüm alanlarına odaklanmaya öncelik verdim. Kurucumuz Sabri Ülker’in çok kıymetli bir yaklaşımı var: “Hangi ülkede yaşarsa yaşasın tüm insanların iyi, mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır.” Bu söz insanı merkeze alan, topluma değer üretmeyi ve mutluluğu herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen bir anlayışı yansıtıyor. Bu yaklaşımın günümüzdeki karşılığı olan “Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefemiz de tüketicimize sunduğumuz deneyim den çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımızdan topluma sağladığımız katkıya kadar attığımız her adımın merkezinde yer alıyor. pladis’in amiral gemisi Ülker’i geleceğe taşırken bu anlayışı koruyarak dönüşmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz. Pusulamıza 5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli dedik. Bu model İstikrarlı Mutlu Büyüme, Rekabetçi Mutlu Büyüme, Kârlı Mutlu Büyüme, Sürdürülebilir Mutlu Büyüme ve İnsan Odaklı Mutlu Büyüme’den oluşuyor. Çünkü bizim için önemli olan sadece ne kadar büyüyeceğimiz değil nasıl büyüyeceğimiz.

Bu büyüme modelini hangi alanlarda hayata geçiriyorsunuz?

Ülker’de en belirgin değişim büyümeye bakış açımızda oldu. Büyümeyi yalnızca ciro ya da hacim artışı olarak değil beş alanda ele alıyoruz. Amaç odaklı marka, ana markalara odaklanma, tüketici odaklı inovasyon ve portföy dönüşümü, verimlilik ve dijitalleşme, organizasyonel çeviklik ve insan odaklı dönüşüm. İstikrarlı büyüme anlayışıyla Ülker, McVitie’s ve Godiva gibi güçlü markalarımızı daha da ileri taşımaya, yenilikçi ürünlerimizle daha fazla tüketiciye ulaşmaya öncelik verdik. Rekabetçi büyüme kapsamında Türkiye’deki güçlü konumumuzu korurken Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki büyüme fırsatlarını etkin değerlendirmek için çalıştık. Kârlılık aslında finansal bir değer ol maktan öte geleceğe yatırım yapma özgürlüğümüz. “Ülker Varsa Mutluluk Var” söylemimizi de bu kapsamda geliştirdik ve bunu uzun soluklu bir amaç olarak görüyoruz. Önümüzde hala yapay zeka kullanımını daha da yaygınlaştırmak, organizasyonumuzu yeni nesil yetkinliklerle güçlendirmek, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki büyüme potansiyelini daha ileri taşımak, kültürel dönüşümü ve organizasyonel çevikliği kalıcı hale getirmek gibi önemli hedefler bulunuyor.

2025’i nasıl kapattınız. 2026’nın ilk yarı sonuçları nasıl gerçekleşti?

2025, küresel ekonomide dalgalanmaların, jeopolitik risklerin ve değişen tüketici beklentilerinin öne çıktığı zorlu bir yıl oldu. Biz bu dönemler de başarıyı yalnızca mevcut performansı korumak olarak algılamadık. Geleceğe hazırlanmak olarak tanımladık. 2025 yılında ciromuz 112 milyar TL oldu. Nielsen verilerine göre yüzde 34 tonaj payıyla atıştırmalık sektörünün lideri olmaya devam ettik. 2026’nın ilk altı ayını 63 milyar TL ciro ve yüzde 13 FAVÖK marjıyla bitirdik. Türkiye’den ihracatta tonaj olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 büyüme sağladık. Aynı dönemde Türkiye’den ihracattan elde ettiğimiz ciro 7 milyar 945 milyon TL oldu. Yılın ilk altı ayında Türkiye’de atıştırmalık sektöründe, Suudi Arabistan ve Mısır’da ise bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük.

Pazar paylarınız nasıl değişti?

Türkiye’de toplam atıştırmalık pazarının lideriyiz. Tonajda çikolatada en yakın rakibimizin 3,4 katı, kaplama kategorisinde 2,5 katı kadar pazar payımız var. İçinde olduğumuz bütün kategorilerde lider olmak için sürekli çalışıyoruz. Toplam atıştırmalık pazarındaki liderliğimizi koruyarak devam ettirmek istiyoruz. Türkiye’nin en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketiyiz. Ipsos verilerine göre Türkiye’de yüzde 100 hane penetrasyonuna sahibiz yani Ülker’siz ev yok. 2025 yılında toplam hızlı tüketim ürünleri arasında Türkiye’de haneye en çok giren ürün Ülker Çikolatalı Gofret oldu. Ülker Çubuk Kraker ise listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ülker Çikolatalı Gofret’ten günde 2 milyon adet, Ülker Çubuk Kraker’den de 2 milyon paket üretiyoruz. 2026’da liderliğimizi korurken geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Özellikle McVitie’s ve Godiva’yı daha da büyütmeye gayret gösteriyoruz. McVitie’s’te hane penetrasyonumuzu son dönemde yüzde 66, Godiva’da yüzde 30 artırdık. İnovasyon da en güçlü motorlarımızdan biri olmaya devam ediyor.

Türkiye atıştırmalık pazarı büyümeye döndü mü?

2025 ve 2026’nın ilk çeyreğinde özellikle kakao fiyatlarındaki artış, bölgesel savaşlar ve ekonomik küçülme gibi gelişmeler tüketimde baskı oluşturdu. Atıştırmalık pazarı 2025’te tonajda yüzde 2,8, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2 küçüldü. İkinci çeyrekteyse yüzde 5 büyüdü. Pazarın toparlanmaya ve büyümeye başladığını görüyoruz. Atıştırmalık sektörü insanlara mutluluk veren bir sektör. İnsanlar zorlu dönemlerde çamaşır makinesi, araba ya da ev gibi büyük alışverişlerini kısabiliyor ancak kendilerine küçük mutluluklar yaratıyor. Sektörün lideri olarak bizim görevimiz de pazarı geliştirmek ve daha ileri götürmek.

Alışveriş sıklığı, sepetin küçülmesi ve çoklu kanal kullanımı rakamlara nasıl yansıyor?

Ipsos verilerine göre hızlı tüketim ürünleri pazarında market alışveriş sayısı son 10 yılda 232 defadan 251’e yükseldi, yani haftada dörtten beşe çıktı. Atıştırmalık alışverişi de yılda 79’dan 100’e yükseldi. E-ticaret pazarı toplam atıştırmalık satışlarında son 12 ayda tonajda yüzde 21, ciroda yüz de 63 büyüdü. Kanalın toplam satışlar içindeki ciro payı da Nielsen verilerine göre yüzde 3’ten 4’e çıktı.

Ana markalara odaklanırken tüketici odaklı inovasyon ve portföy dönüşümünü nasıl sağlıyorsunuz?

Odağımız, tüketicinin değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yaşam tarzlarını daha erken okuya bilmek ve bunlara hızlı yanıt vermek. Bir yandan ana markalarımızı güçlendiriyor, bir yandan da inovasyonlarla yeni yaşam trendlerini besliyoruz. Çikolata ve unlu mamuller alanında iki Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Ar-Ge ekibimizle fizibilite çalışmaları, yeni ambalaj formatları ve ürün geliştirme gibi farklı alanlarda çalışıyoruz. Tüketicinin nabzını tutmak için yılda 1.000 yeni ürün araştırması gerçekleştiriyor ve ortalama 55 yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Son beş yılda 220’nin üzerinde yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk.

SKU sayınız nereye ulaştı? Bundan hızlı büyüyen kategoriler nasıl pay aldı?

Toplam 60 markamız ve 327 SKU’muz var. Bütünsel iyilik kategorisinde 19 SKU bulunuyor. 2025 yılında 628,5 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptık. Aynı yıl yeni ürünlerimizin toplam satışlardaki payı yüzde 14 seviyesine ulaştı. Bu bizim önemli KPI’larımızdan biri. 2026’nın ilk yarısında Ülker Çikolata Fındık Rüyası tablet, Ülker Çikolata yüzde 90 bitter, Albeni Mozaik, Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Dankek Mini Rulo, Çizi Big Bang çeşitleri, Pötibör Çokokrem Sandviç ve Dankek Yaş Pasta gibi ürünleri tüketicilerimizle buluşturduk. Bütünsel iyilik alanında Go Ahead markamızı büyütüyoruz. Bu alanda meyveli ve kuru yemişli barların yanı sıra yüzde 20 protein içeren ürünümüzü ve yine yüzde 20 protein içeren protein cipsimizi sunduk. Portföy dönüşümü bizim için önemli. Her yıl yeni trendlere bakarak yeni ürünleri ve inovasyonları portföyümüze katıyoruz. Bununla birlikte daha az satan ve katma değeri daha düşük ürünleri delist ederek portföyümüzü tazeliyoruz.

Yapay zekayı iş yapış şekillerinize entegre ediyorsunuz, sonuçlar nasıl?

Türkiye’deki fabrikalarımızda yıl içinde ha yata geçirilen yapay zeka uygulamaları sayesinde 200 milyon TL’nin üzerinde yıllık tasarruf sağladık. Teknolojik dönüşümle Topkapı fabrikamızın üretim kapasitesinde yüzde 42 artış elde ettik. Aynı fabrikada birim üretim başına düşen iş gücü saatinde yüzde 59 verimlilik sağladık. NOVA sayesinde yıllık 7 bin 284 saatlik manuel raporlama ve analiz iş yükü ortadan kalktı. Ankara fabrikamızdaki dijital dönüşüm projeleriyle yaklaşık 83 bin saat iş gücü verimliliği sağlandı. Yılda 2,2 milyar ürünün kalite kontrolü anlık ve otomatik yapılıyor. Mobis NG sistemi üzerinden ürün alan nokta sayısı son beş ayda yüzde 45 arttı.

Önümüzdeki dönemde büyüme nereden gelecek?

Tüketiciyi merkeze koyarak ve içgörüleri en iyi şekilde anlayarak portföyümüzü dönüştürmeye devam edeceğiz. Bütünsel iyilik bu alanlardan biri. Bisküvi, çikolata, gofret ve kekte hala önemli bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Daha pratik tüketim deneyimleri, yeni lezzet arayışları, iyi yaşam eğilimleri portföyümüzü şekillendiren önemli alanlar arasında yer alıyor. Özellikle yoğun çikolata, fındık ve kuruyemiş içeren katma değeri yüksek ürünlerin yanı sıra tüketicilere yeni deneyimler sunan farklılaşmış kategorilerin gelişimini desteklediğini görüyoruz. Proteinli ve lifli, şekeri, yağı ve tuzu azaltılmış alternatiflere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

Ülker veya pladis tarafında bir satın alma planı var mı?

Şu aşamada yok. Go Ahead markamız ve diğer markalarımızda bütünsel iyilik konusunda atacağımız adımlarla organik büyümeyi planlıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek değerlendirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki üç-beş yılda Ülker’i en fazla farklılaştıracak hamle ne olacak?

Temel noktamız tüketici merkezli dönüşüm yani tüketiciyle birlikte dönüşmek. Bugün liderliğimizi korurken geleceği inşa etmek bizim için önemli. pladis’in amiral gemisi Ülker’in global rekabet gücünü artırırken sürdürülebilirlik vizyonumuzdan ve sorumlu büyüme anlayışımızdan taviz vermeden geleceğe daha güçlü hazırlanmak istiyoruz. Ve bugünü yönetirken yarını da inşa etmek istiyoruz.

“ORTA ASYA ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR”

KAZAKİSTAN STRATEJİK

Türkiye’de dokuz, Suudi Arabistan’da iki, Mısır’da bir ve Kazakistan’da bir olmak üzere toplam 13 üretim tesisimiz bulunuyor. Türkiye’deki güçlü üretim altyapımız sayesinde ürünlerimizi Made in Türkiye etiketiyle 100’ün üzerinde ülkeye ulaştırıyoruz. Orta Asya önemli fırsatlar sunuyor. Kazakistan bizim için stratejik öneme sahip pazarlardan biri. Ülkede 25 yıldır çikolata ve bisküvi üretimi gerçekleştiriyoruz.

GELECEĞİN PAZARI

Özbekistan ise bizim için geleceğin önemli büyüme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılında pladis Confectionery şirketini kurduk ve Taşkent’te direkt satış dağıtım merkezimizi hayata geçirdik. Yeni yapılanmamızla birlikte Özbekistan’ın 12 farklı şehrinde faaliyet gösteren bölge bayilikleri ve çeşitli satış kanalları üzerinden tüketicilere ulaşıyoruz. Taşkent’te 5 bin, diğer şehirlerde 25 bin olmak üzere toplam 30 binin üzerinde satış noktasına erişim sağlıyoruz.

FIRSAT NEREDE?

Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvide lideriz. Bu pazarlarda yeni kategorilerde fırsat görüyoruz. İhracat işimiz giderek daha fazla ölçekleniyor. 2026’nın ilk altı ayında Türkiye’den yaptığımız ihracatta yüzde 11,4 tonaj büyümesi gerçekleştirdik. Orta Doğu, özellikle Irak, ihracatta bizim için önemli bir pazar.

FONKSİYONELİN PAYINI İKİYE KATLAMA PLANI

FAYDA VE LEZZET

İyi yaşam ve fonksiyonel beslenme son yılların en güçlü dönüşüm alanlarından biri oldu. Tüketiciler fonksiyonel faydanın yanında aynı ölçüde lezzet bekliyor. Tüm pladis ürünlerine yönelik pladis Global Beslenme Modeli’ni yayınladık. Bu model, lif ve protein gibi tüketimi teşvik edilen besin öğelerinin artırılmasını, tuz, şeker ve yağ miktarının azaltılmasını içeriyor.

HEDEF YÜZDE 20

Global toplam satış hacmimizin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan, daha dengeli beslenmeye katkı sağlayan ürünlerin satış hacmini 2030’a kadar iki katına çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Şu anda yüzde 10 olan bu payı 2030’a kadar yüzde 20’ye çıkaracağız. Bu hedefe ürünlerimizin lezzetinden ödün vermeden, yeni ürünler geliştirerek ve başarılı ürün serilerini daha fazla pazara ulaştırarak ilerliyoruz.

HIZLI BÜYÜME

Türkiye’de bütünsel iyilik pazarı 2025’te tonajda yüzde 11,5 büyüdü. Atıştırmalık pazarı yüzde 2,8 küçülürken bu alan büyümeyi sürdürdü. 2026’nın ilk yarısında büyüme yüzde 23,2’ye yükseldi. Bütünsel İyilik barlar kategorisinde pazar payımızı artırıyoruz. Yeni girdiğimiz bu kategoride payımız yüzde 5’ler civarında. İçinde olduğumuz her kategoride olduğu gibi burada da lider olmayı hedefliyoruz. GLP-1’in tüketici tercihlerindeki dönüşüme etkisi olacağını düşünüyoruz.







