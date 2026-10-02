KPMG Türkiye Ülke Başkanı İsmail Önder Ünal oldu

KPMG Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. 10 yıldır KPMG Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapan Murat Alsan, bayrağı İsmail Önder Ünal’a devretti.

1995 yılından bu yana KPMG bünyesinde önemli üst düzey sorumluluklar üstlenen İsmail Önder Ünal, Ocak 2026’dan bu yana Denetim ve Güvence Hizmetleri Lideri olarak görev yapıyordu. Ünal, 1 Ekim itibarıyla KPMG Türkiye Ülke Başkanlığı görevini devraldı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Ünal, aynı yıl KPMG’ye katıldı. Kariyeri boyunca üretim, enerji, inşaat, hizmet ve perakende başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve çok uluslu şirketlerin bağımsız denetim çalışmalarını yönetti.

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), US GAAP ve SOX 404 alanlarında kapsamlı deneyime sahip olan Ünal, KPMG bünyesinde çeşitli yönetim ve liderlik sorumlulukları üstlendi.

2010 yılında KPMG Ankara ve İzmir ofislerinde denetim bölümlerinin kuruluşuna da liderlik eden Ünal, 2017-2025 yılları arasında KPMG Türkiye şirketleri yönetim kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ünal, KPMG İzmir Ofisi Liderliği görevini yürütürken son olarak Ocak 2026’da Denetim ve Güvence Hizmetleri Lideri olarak atanmıştı.

KPMG Türkiye’nin üst yönetim ekibinde yeni görevlendirmeler

İsmail Önder Ünal’ın KPMG Türkiye Ülke Başkanlığı görevini devralmasıyla birlikte şirketin üst yönetim ekibinde de yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

1 Ekim 2026 itibarıyla Orhan Akova, Denetim ve Güvence Bölüm Başkanı; Oytun Önder, Pazarlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı; Funda Aslanoğlu, Kalite ve Risk Yönetimi Bölümü Başkanı; Hakan Demirelli ise Danışmanlık Bölümü Başkan Yardımcısı olarak yeni görevlerine başladı. Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova ile İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Nilgün Çallıalp mevcut görevlerini sürdürüyor.

KPMG Türkiye’nin üst yönetim ekibinde yıl içinde de iki yeni görevlendirme gerçekleştirilmişti. Fatma Büyükdemirci, Haziran 2026 itibarıyla Vergi ve Hukuk Bölüm Başkanı; Engin Ölmez ise COO olarak görevlerine başlamıştı.