Penta Teknoloji'den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Penta Teknoloji'nin 2025'teki konsolide cirosu bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 32,3 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilişim teknolojileri sektöründe geniş müşteri ağı ve iş ortaklarına sunduğu uçtan uca çözümlerle 35. yılını geride bırakan Penta Teknoloji, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Penta Teknoloji'nin geçen yıl konsolide cirosu önceki yıla göre yüzde 35'lik artışla 32,3 milyar liraya ulaşırken, brüt karı ise yüzde 28'lik artışla 2,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 16 artarak 1,2 milyar lira olarak kaydedildi. FAVÖK marjı yüzde 3,7 olan Penta Teknoloji'de vergi öncesi kar ise 340,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin somut çıktılar üreten güçlü bir iş modeline dönüştüğünü belirtti.

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunarak, işletmelerin ve tüketicilerin dijital dönüşüm süreçlerine ve sektörün büyümesine katkı sağladıklarını vurgulayan Erünsal, 2025'te yeni marka işbirlikleriyle portföylerini sürekli genişletirken, güçlü lojistik altyapıları ve katma değerli hizmetleriyle dağıtım kapasitelerini artırdıklarını aktardı.

Kurum içinde ise dijital kültürün yaygınlaştırılması ve veri odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarına işaret eden Erünsal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Penta Teknoloji olarak 35. yılımızı geride bırakırken, etki ettiğimiz geniş ekosistemde teknolojiyi kalıcı değere dönüştüren stratejik bir çözüm ortağı konumuna ulaştık. Önümüzdeki dönemde de finansal performansımızı ve pazardaki gücümüzü artırırken, insan odaklı yaklaşımımız ve güçlü ortaklıklarımızla sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz."