Dev şirketlerle KOBİ'leri buluşturan teknoloji

TÜSMOD ve Ekspotürk tarafından düzenlenen CPO Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi’ne katılan C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde, C2FO’nun yenilikçi bakış açısıyla, dünyanın ve Türkiye’nin büyük ölçekli kurumsal şirketlerinin, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda KOBİ tedarikçilerini nasıl desteklediklerini anlattı. Geleneksel tedarik zinciri finansmanı modelinin, büyük ölçekli alıcılarla büyük ölçekli tedarikçiler arasında sıkıştığını ve KOBİ’lere ulaşamadığını dile getiren Keçecioğlu, C2FO’nun uçtan uca dijital modelinde ise KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları kadar alacağı erken tahsil ettiğini, programa katılmak için ek vade verme koşulu olmadığını ve tedarikçilerin fatura temlik etmek gibi manuel süreçlerle uğraşmak zorunda kalmadığını vurguladı.

Sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu destekler tasarlanabiliyor

Küresel olma iddiasındaki şirketlerin, sürdürülebilirlik hedeflerine tüm paydaşlarıyla birlikte ilerlemeleri gerektiğini hatırlatan Keçecioğlu, C2FO ile çalışan büyük ölçekli şirketlerin, sahip oldukları finansal güç ve kredibilitenin etkisiyle tüm tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik skorunu yükseltecek adımlar atabildiğini belirtti.

C2FO teknolojisinin ve global hizmet ağının büyük ölçekli kurumsal firmalar tarafından nasıl kullanıldığına değinen Serden Keçecioğlu, “Hizmet verdiğimiz şirketler sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda binlerce tedarikçiyi niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre gruplara ayırıp her gruba uygun farklı stratejiler uygulayabiliyorlar” dedi. Keçecioğlu, “Örneğin bir gıda perakendecisi, tarımsal girdi sağlayan tedarikçilerine piyasa koşullarının çok altında bir iskonto oranı ile erken ödeme yaparken, bir e-ticaret şirketi kadın girişimcilere ayrıcalıklı finansal destek paketleri sunabiliyor. Sanayi şirketleri, karbon ayak izlerini azaltan tedarikçileri desteklerken, otomotiv üreticileri, tedarikçilerin elektrifikasyona geçiş sürecinde erken ödeme yoluyla işletme sermayesi desteği sağlayabiliyorlar” dedi. Türkçe dahil dünyanın en yaygın konuşulan 9 farklı dilinde ve tüm zaman dilimlerinde hizmet verebilen uzman tedarikçi ilişkileri yöneticilerimiz sayesinde, her coğrafyadan tedarikçiyi kapsama alanında tuttuklarını hatırlatan Keçecioğlu, “şirketlerin hazine ve satın alma yöneticileri uygulanacak stratejileri esnek bir şekilde belirliyor, geri kalan tüm operasyon C2FO tarafından yürütülüp raporlanıyor” diye konuştu.