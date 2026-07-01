Diageo Türkiye'de bayrak değişimi

Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, dünyanın en büyük alkollü içecek şirketlerinden Diageo’nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Marka ve Kategori Direktörü görevine terfi etti.

Diageo’da, Türkiye’den global yönetime uzanan önemli bir atama gerçekleşti. Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Diageo’nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Marka ve Kategori Direktörlüğü görevini üstlenecek.

Yeni görevinde Uçanlar, Diageo Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Dayalan Nayager’e bağlı olarak, Diageo’nun yüksek büyüme potansiyeline sahip, dinamik ve çeşitlilik gösteren pazarlarında şirketin marka ve kategorilerinin yönetiminden sorumlu olacak. Uçanlar, yeni görevinde 80’den fazla ülkeden sorumlu olacak ve çalışmalarını İstanbul merkezli sürdürecek.

1 Nisan 2024’te Diageo Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Bahar Uçanlar, görev süresi boyunca Türkiye organizasyonunun güçlü iş sonuçlarına ulaşmasına, global ölçekte daha görünür hale gelmesine ve şirketin global yapısıyla daha entegre bir konuma taşınmasında önemli rol oynadı. Uçanlar’ın liderliğinde Diageo Türkiye, farklı ürün kategorilerinde çift haneli büyüme kaydederken bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştı ve Diageo’nun en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. Uçanlar, Diageo Türkiye’de insanı merkeze alan, kapsayıcı ve yüksek performansı destekleyen kültür dönüşümünü güçlendirirken; global organizasyona kazandırdığı yeteneklerle de öne çıkan bir başarı hikâyesi ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Uçanlar, profesyonel kariyerine 2000 yılında başladı. 2002-2004 yılları arasında ABD’de Michigan Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Bain & Company’de yönetim danışmanı olarak görev yaptığı sürede FMCG, sağlık ve özel sermaye sektörlerinde uzmanlaştı. ABD’de PepsiCo’da yönetim pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2011’de Türkiye’ye dönerek Mondelez International, Turkcell, Kantar Araştırma gibi kuruluşlarda üst düzey strateji ve pazarlama rollerinde görev aldı. 2017’de Mars Sportif’e Genel Müdür olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürdü. Ocak 2021’de Diageo Türkiye’ye katılan Bahar Uçanlar, 3 yıl boyunca şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.

Diageo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Kerem Kadakal oldu





Eylül 2025’te Diageo Türkiye’ye Ticari Direktör olarak katılan Kerem Kadakal, yeni rolünde şirketin sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm stratejilerine liderlik edecek. Kadakal; tüketici ve müşteri odağını daha da derinleştiren, marka ve kategori performansını güçlendiren, yetenek gelişimi ve insan odaklı yüksek performans kültürünü destekleyen daha çevik ve geleceğe hazır bir organizasyon yapısının gelişimine odaklanırken, Diageo Türkiye’nin global organizasyonla daha entegre çalışan, uluslararası ölçekte daha güçlü etki yaratan ve şirketin global vizyonuyla daha güçlü uyumlanan bir yapıya dönüşümünde de önemli rol üstlenecek.

Satış ve müşteri geliştirme alanlarında çok uluslu ve yerel şirketlerde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Kadakal, kariyerine Pakom Endüstriyel Çözümler’de Tedarik Zinciri Proje Lideri olarak başladı. Gillette’te farklı satış rolleri üstlenmesinin ardından P&G’de entegrasyon sürecini yönetti ve Sağlık ve Kişisel Bakım kategorilerinden sorumlu Pazar Stratejisi ve Planlama Direktörü olarak görev aldı. Bu dönemde yaklaşık 10 yıl boyunca satış stratejilerinin şekillendirilmesine katkı sağladı.

2008 yılında Danone’da, 2009’dan itibaren ise Evyap’ta görev yapan Kadakal, 2014–2017 yılları arasında Evyap Türkiye Satış Direktörü olarak tüm satış organizasyonuna liderlik etti. 2017–2020 yılları arasında N2Growth’ta Kurucu Ortak olarak Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu & Kuzey Afrika’daki şirketlere satış ve yetenek yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri sundu. 2020’den itibaren Nestlé’de tüm kategorilerden sorumlu Satıştan Sorumlu Genel Müdür ve liderlik ekibi üyesi olarak şirketin stratejisine ve dönüşüm yolculuğuna yön verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kerem Kadakal, aynı üniversitede MBA yüksek lisansını tamamladı.



