Divan Brasserie Fuaye AKM'de kapılarını açtı

Divan Brasserie Fuaye, İstanbul’un en ikonik binası olan AKM’nin sunduğu kültür-sanat etkinliklerini ve iyi yemek ayrıcalığını bir arada yaşamak isteyenlerin buluşma noktası oluyor.

Yeni Divan konseptiyle misafirlerini, AKM’nin bir parçası olarak karşılayan Divan Brasserie Fuaye, zengin menüsünün yanı sıra sanatsal ve kültürel programları ve özel ambiyansıyla da yepyeni bir deneyim sunuyor.

Divan mirasının, ilham verici ve modern bir yorumla harmanlandığı Divan Brasserie Fuaye; sanat, tasarım, mimarlık, moda, gastronomi gibi disiplinlerden önde gelen isimler, koleksiyonerler, küratörler ve sanatçıların da uğrak noktası olmaya aday… AKM’nin sanat ruhuyla birleşen mekan, ambiyans ve dekorasyonu, farklılaşan menüsü, artizan kokteylleri, müzik ve sanat enstalasyonları, canlı müzik etkinliklerinin yanı sıra eşsiz manzaralı terası ile misafirlerini fuayede buluşmaya davet ediyor.

Sanata ilgi duyan, özel deneyimler arayan, iyi yemek kültürünü benimseyen, keyifli deneyim yaşamak isteyenlerin kendini rahat hissettiği Divan Brasserie Fuaye, 220 kişilik kapasitesiyle İstanbul'un kalbinde, gastronomi, sanat ve kültürün kesişim noktasında, modern çağa has uyumuyla hizmet veriyor.

Divan Brasserie Fuaye, gösteriden önce keyifli bir akşam yemeği ya da sonrasında eşsiz manzara eşliğinde geceyi tamamlamak için sanatla iç içe özel gastronomi deneyimleri sunuyor. Haftanın her günü hizmet veren Divan Brasserie Fuaye, Atatürk Kültür Merkezi’nde 11:30-24:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.