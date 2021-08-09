"Doğa dostu üretim" kararı aldı

Günümüzde plastik, ucuz ambalaj malzemesi olarak yaygın kullanıldığı için, rutin hayatımızı onsuz hayal edemiyor olduk. Dolayısı ile tüm dünyada dağlar kadar plastik atık yığınları oluşuyor ve dünyamız kirleniyor. Ayrıca Plastik maddeler dayanıklı olduğu için, denizde bulunan canlılar için akut tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünyada giderek yayılan ve artış gösteren; plastiksiz yaşam konusunda bilinç her geçen gün artıyor. Plastik ambalajlara alternatif arayışı büyük şirketleri de harekete geçiriyor.

1946 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk kozmetik firması olan Tarko Kozmetik, Türkiye’nin 81 ilinde geleneksel kanallarda, marketlerde, süper marketlerde, eczanelerde ve kişisel bakım marketlerinde ve 35’i aşkın ülkeye ihracat yapmakla beraber ürünlerini Türkiye’nin tüm illerine ulaştırıyor.

Ambalajlarında plastik kullanımını %70 azaltıyor

1200’ü aşkın ürün ve 10 farklı marka ve ile Kozmetik ve Kişisel Bakım alanında ürün yelpazesini genişleten Tarko Kozmetik, Kozmetik, Dünya’ya ve çevreye saygı duyuyor ve ürün ambalajlarında “Bio blister” ile plastik kullanımını %70 oranında azaltarak doğa dostu uygulamaya geçiyor. İlk olarak BİM marketleri ile birlikte yürütülen Redqueen markası için bio-blister paketlemeye geçiş yapan marka şimdi de Watsons’larda yer alan Solingen ürünlerinde bu ambalajlama yöntemini kullanmaya başlıyor. Bu girişim ile Tarko Kozmetik, Türkiye’de ve ihracat yaptığı ülkelerde plastik kirliliğinin azaltılmasını amaçlıyor. Bu ambalajlama sistemi ülkemizde 10 yıldır kullanılmakla birlikte ilk olarak Hollanda’da hayata geçti ve tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Hammaddesi Pet olan Blister ambalajlar, %100 geri dönüşümlü doğa dostudur. Doğada kaybolma süresi 20 yıldır. Ambalaj açıldığında, yapıştırmadan dolayı karton ve tutkal kalmadığı için çıkan pet hurda değil %100 geri dönüşümlü bir üründür.

"Marka olarak ziyan etmekten uzak durmaya çalışıyoruz"

Bio-blister olarak bilinen azaltılmış ve dönüştürülebilen PET malzemesine geçişin temellerini atan Tarko Kozmetik Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram, firma olarak bünyelerinde hep “ziyan” etmekten uzak durmaya çalıştıklarını belirterek şöyle dedi: “ Kozmetik, ambalajdan ayrı düşünülemeyen bir sektör ne yazık ki. Hijyen koşulları sebebiyle kozmetik, dermokozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin sunum şekli ambalajlama olmadan mümkün değil. Ancak ambalajdan doğan atık miktarını minimize etmek için uzun süredir çalışmalar yürütüyorduk. Bu çalışmalar sonucunda bio-blister olarak bilinen azaltılmış ve dönüştürülebilen PET malzemesine geçişin temellerini attık. Ayrıca koruma kılıfı gerektirmeyen bir çok üründe de geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiş hammaddeye yöneliyoruz.”