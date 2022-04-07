Doğan Trend Otomotiv Grubu’nda yeni atama

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv, sektörde elde ettiği konuma paralel olarak yönetim kadrosunu da güçlendiriyor. Marka portföyüne geçen sene Suzuki’nin yanına MG markasını da ekleyen, son 6 ayda elektrikli otomobil pazarında yüzde 15’in üzerinde bir pay elde eden şirket, KYMCO ve Silence e-motosiklet markalarını satışa sunarak elektrikli dönüşümde öncülük etme rolünü artan bir ivmeyle üstlenmeye devam ediyor.

“Beğeniyle izlediğim bu ailenin üyesi olmak heyecan verici”

Doğan Trend Otomotiv, kurumsal yapısını güçlendirmek adına yeni bir adım daha atarak, sektörün deneyimli ismi Tibet Soysal’ı kadrosuna dahil etti. Soysal, Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tibet Soysal, “Doğan Trend, Suzuki gibi kendini ispatlamış bir markanın yanına geçen yıl MG markasını da ekledi. Tüm sektörde, özellikle elektrikli otomobiller odaklı başarılı lansman dikkat çekmişti. Beğeniyle izlediğim bu ailenin üyesi olmak heyecan verici. Tecrübelerimle bu yapıya değer katacağım için çok mutluyum” dedi.

“Hedeflerimize doğru daha sağlam bir yapıyla ilerliyoruz”

Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin ise “Grubumuzun distribütörlük faaliyetleri içinde otomotiv markalarımızın önemi büyük. Suzuki ve MG birbirini tamamlayan iki önemli otomotiv markası. Suzuki, 3 milyon adede ulaşan satışla önemli bir global oyuncu. MG ise yakında 100 yaşını kutlayacak köklü ve özellikle elektrikli araçlarla günceli yakalayan önemli bir marka. Otomotiv markalarımızı, bugüne dek önemli kurumlarda tecrübesini ispatlamış, değer ve fark yaratmış bir profesyonele emanet ederek geleceğe ve hedeflerimize doğru daha sağlam bir yapıyla ilerliyoruz” diye konuştu.

Tibet Soysal Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde lisans, Koç Üniversitesi’nde Executive MBA lisans üstü eğitimini tamamlayan Soysal, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Kariyerine mühendislik ile başlayan Soysal, otomotiv sektörüne ilk adımını ise 1997 yılında Koç Grubu’nda Ford Otosan Pazarlama bölümünde attı. Tibet Soysal, o dönemden sonra satış, pazarlama ve satış sonrası bölümlerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli yöneticilik ve üst düzey yöneticilik görevlerini başarı ile yürüttü. Soysal, Doğan Trend Grubu’na katılmadan önce de Ford Otosan’da Satış Operasyonlarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak görev alıyordu.