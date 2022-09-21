Doğtaş Fransa’da 4. mağazasını açtı

Doğanlar Mobilya Grubu’nun lider markası Doğtaş, yurt dışındaki mağaza atağına yenilerini ekliyor. Fransa’daki dördüncü, yurtdışındaki 54. mağazasını Paris Pierrefitte Sur-Seine bölgesinde 1000m2’lik bir alanda açan Doğtaş, Eylül ayı içerisinde de Londra’nın Wimbledon bölgesinde ikinci mağazasını açmayı planlıyor.

Davetliler arasında Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Sayın Serdar Belentepe, Paris Ticaret Baş müşaviri Sayın Murat Gören ve Türk basınından misafirlerin yer aldığı açılışta, Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan konukları yaptığı konuşmayla selamladı. İsmail Doğan, “Babamız Ali Doğan’ın 70’li yıllarda Biga’da temellerini attığı, bugün 35 ülkede, 54 mağazayla adını duyuran Doğtaş markamızın, mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Doğtaş, küresel bir marka olma yolunda attığı emin adımlarla bugün Türkiye’nin yanı sıra New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mobilya sektörüne yön veren, trend belirleyen değerli bir konuma sahip. Paris’teki 1000m2’lik 4. Mağazamızda, Doğtaş’ın yakın zamanda lanse ettiği ve 400 parçadan oluşan Doğtaş Home koleksiyonu da yer alıyor.

Doğtaş ile 2022 yılını, yurt dışında 60’a yakın mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz.” Şeklinde konuştu.

Doğtaş, 2019 yılının sonunda “Tarz ve Uyumun Birlikteliği” konseptini lanse ederek, inşa etmeye başladığı “yaşam tarzı sunan mobilya” markası algısını 2021 yılında genişlettiği ürün gamıyla yurt dışı müşterileriyle buluşturuyor. Hybrid koltuk takımları, %100 pet şişeden üretilerek elde edilmiş kumaşlardan döşenen recycle koltuklar, relax mekanizmalar ve yepyeni köşe takımları, genç odaları, bahçe takımları, mutfak ve Doğtaş Home, Doğtaş’ın genişleyen koleksiyonlarından.