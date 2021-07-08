Doğu Avrupa’da Bulgaristan merkezli büyüyecek

Yurt dışında Bulgaristan’da, Hollanda’da ve Rusya’da olmak üzere toplamda dört fabrika ile, Türkiye’de ise 16 fabrika ile üretim yapan Sarten Ambalaj, Türkiye’nin metal ve plastik ambalaj özelinde global markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fabrikalarında ve ofislerinde toplamda 3 bin 400 kişiye istihdam sağlayan şirketin 2022 ciro hedefi 500 milyon dolar. Bulgaristan’da iki fabrika ile faaliyet gösteren Sarten Ambalaj, bu ülkeyi stratejik anlamda Avrupa’ya ihracatın çıkış kapısı olarak nitelendiriyor. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, şirketin hem Bulgaristan’daki büyüme hedeflerini hem de genel ölçekteki gelecek projeksiyonunu aktardı.

Bulgaristan’da toplam üretimin yüzde 75’i Avrupa’ya ve çevre ülkelere

Bulgaristan’da Plevne’de ve geçen yıl ağustos ayında bünyelerine kattıkları Lyaskovets fabrikalarında üretim yaptıklarını söyleyen Zeki Sarıbekir, “Sarten Bulgaristan 1999’da kuruldu. Bulgaristan’ın en büyük metal ambalaj üreticisi konumundayız. Plevne fabrikasındaki üretim 2002’de başladı. Burada metal, gıda ve endüstriyel ambalaj yapıyoruz. İkinci fabrikamızı da geçen yıl bünyemize kattık. İki fabrikada toplamda 350 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu ülkedeki üretimimizin yüzde 75’ini Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya ve çevre ülkelere ihraç ediyoruz. Bu ülke Avrupa’ya yakınlığı açısından bizim büyüme merkezlerimizden biri oldu. Bulgaristan’da üretim yaptığımızda ‘Made in Europe’ ibaresi alıyorsunuz. Geçen yıl satın aldığımız Lyaskovets fabrikamıza 20 milyon Euro tutarında ek bir yatırım yapacağız. Bulgaristan’daki fabrikalarımızın bu yılı 36 milyon Euro ciro ile kapatacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

50. yılda 500 milyon dolar ciro hedefi

Geçen yılı 390 milyon dolar ciro ile kapattıklarını söyleyen Zeki Sarıbekir şöyle devam etti: “Bu sene dolar bazında yüzde 20 büyümeyi bekliyoruz. Hammadde fiyatlarının artmasının da etkisiyle ciddi bir büyüme bekliyoruz. Dolar olarak 500 milyon, TL olarak ise 4 milyar TL’ye yaklaşacağız. Tonaj olarak yüzde 10 büyüdüğümüzde hammadde fiyatlarının da artması ile birlikte bu rakamlar yüzde 20’yi buluyor. Pandemi ile ihracatımızın en çok arttığı ülke Amerika Birleşik Devletleri

oldu. Geçen sene bu ülkeye yıl boyunca 2 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın ilk altı ayında 7 milyon dolara yükseldi. 2022’yi, yani 50. yılımızı 500 milyon dolar ile kapatmak ana hedefimiz. Türkiye’de metal ve plastik üretirken yurt dışında temel meslek alanımız olan metal ambalaja odaklanıyoruz. Bulgaristan’da gıda kutuları ve endüstriyel ambalajlar, Hollanda’da kozmetik ambalajlar ve Rusya’da da kozmetik ambalajlar üretiyoruz. Rusya’da yeni olarak gıdaya başladık. İleride de Kuzey Afrika ve Amerika’da öncelikli olmak üzere birkaç yeni yatırım düşünüyoruz. Araştırma aşamasındayız. Bulgaristan haricinde Rusya ve Hollanda fabrikalarımız tamamen Türkiye’den giden yarı mamul ile çalışıyor.”

“Dünyanın kavanoz kapağı ihtiyacının yüzde 10’unu karşılamak üzereyiz”

İki üründe dünya pazarlarında ciddi pay sahibi olduklarını vurgulayan Zeki Sarıbekir, “İhracatçılar listesinde ilk 150’nin içerisindeyiz. İki üründe dünyada çok önemli yerimiz var. Bir tanesi Aerosol pazarı. Dünyada teneke Aerosol pazarı yaklaşık 7 milyar adet. Silivri’de 600 milyon, Hollanda’da 100 milyon, Rusya’da 100 milyon üreterek dünyada üretilen Aerosol kutusunun yüzde 11’ini biz üretiyoruz. Bunun yüzde 80’i ihracat. Kavanoz kapağında da aynı şekilde yüzde 10 içerisinde olmak istiyoruz. Dünya kavanoz kapağı piyasası yaklaşık 25 milyar adet. Manisa’da 1,5 milyar üretiyoruz. Adana hedefimiz 500 milyon adet. Lyaskovetz’de de 500 milyon üretirsek yüzde 10’u yakalayabiliriz.” dedi.