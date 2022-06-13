Doğu Avrupa’da fabrika kuracak

İnşaat malzemeleri sektöründeki faaliyetlerine 1994 yılında başlayan Antalyalı Başergün Boya ve Kimya’nın boya markası Cubo Boya, yurtdışında üretime başlama kararı aldı.

İnşaat ve sanayi boyaları üretimiyle Türkiye’de sektörün en önemli oyuncularından biri olan şirket, Türkiye’deki 4 fabrikasından 18 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ediyor. Cubo Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ergün, önümüzdeki birkaç yıl içinde ihracat yaptıkları ülke sayısını 30’a çıkarmayı ve ciroları içerisinde ihracatın payını yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

1 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ

Avrupa pazarında büyümek üzere Doğu Avrupa’da bir fabrika kurmayı planladıkları bilgisini de veren Ergün, her yıl yüzde 50 büyüyerek 2025 yılında 1 milyar TL ciroya ulaşmayı planladıklarını da sözlerine ekliyor.

Bu yıl sonuna kadar 250 olan çalışan sayısını 300’e çıkaracaklarını dile getiren Mustafa Ergün, “Yapacağımız yatırımlarla Türkiye’de boya sektörünün en büyük 3 oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

“MALİYETLER YÜZDE 120 ARTTI”

Pandemi döneminde boya sektörünün daraldığına işaret eden Ergün, şunları anlatıyor:

“Hammadde tedariğinde sorunlar yaşadık. Maliyet artışları ve üretim kayıpları yaşandı. Yüzde 80 oranında ithalata dayalı bir sektör olmamız en büyük sıkıntı. Son dönemde de enerji ve üretim maliyetlerimiz yüzde 120 arttı. Ancak biz henüz bunu fiyatlarımıza yansıtmadık. Kentsel dönüşüm ve konut ihtiyacı devam ettikçe, boya sektörünün yeniden büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz.