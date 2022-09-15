Doğuş'ta 'Gençlik Konseyi' kuruldu

Doğuş Grubu, gençlerin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabildikleri ve bu fikirlerin uygulayıcısı olabilecekleri 1’inci Gençlik Konseyi’ni kurdu.

Doğuş Grubu, genç çalışanlarına daha fazla alan açmak üzere Gençlik Konseyi platformunu hayata geçirdi.

Bu yıl ilk kez kurulan Gençlik Konseyi ile Grup ayrıca; kolektif çalışma bilincine dayanan, teknolojiden beslenen ve sürdürülebilirliği esas alan Doğuş 3.0 felsefesini çalışanlar arasında daha fazla yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Doğuş Grubu Gençlik Konseyi farklı şirketlerde çalışmalar yürüten 33 gönüllü gençten oluşuyor. Farklı uzmanlıklara sahip gençlik konseyi üyeleri 6 ay boyunca saha gezilerinin yanı sıra iletişim konusuna yönelik Grubun üst düzey yöneticilerinden mentorluk desteği alarak projelerini geliştirme fırsatına sahip oldular.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk’in yakından takip ettiği ve fikirleriyle bizzat destek verdiği Doğuş Grubu Gençlik Konseyi; kurumsal sosyal sorumluluk, lider iletişimi ve Grubun odağındaki farklı konulara yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yoğun geçen çalışma sürecinin ardından hazırlanan proje sunumları Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk ile üst düzey yöneticilerin katıldığı mezuniyet töreninde paylaşıldı.