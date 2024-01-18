Doruk Un yeni yatırımlarla büyüyecek

Türkiye’nin en büyük buğday unu üretici ve ihracatçılarından Doruk Un; iklim krizi, ekim alanlarının azalması, enflasyon baskıları ve savaşlar sebebiyle tüm dünya için kritik bir emtia haline gelen buğday üretiminde özellikle ‘sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretim’ çalışmaları ile öne çıkıyor.

2023’te bir önceki yıla göre TL bazında %100 büyüme ile 8,14 Milyar TL, dolar bazında ise %35 büyüme ile 329 Milyon Dolar ciro elde ederek rekor kıran Doruk Un, gündemine aldığı yeni yatırımlarla hız kesmeden büyümesine devam edecek. 2024 yılında toplamda 25 Milyon Dolar’lık ek yatırımla sağlıklı un portföyü, donuk unlu mamül üretimi ve antrepo yatırımını devreye alacak olan markanın yıl sonu hedefi ise en az %20 büyüme…

Tarımsal üretimde tarladan sofraya entegre süreç yöneterek değer zinciri oluşturan Doruk Un’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, 2023’te sergiledikleri güçlü performans sonrasında 2024’te beyaz un lezzeti ve buğdayın sağlığını birleştiren sağlıklı un portföyünün yanı sıra donuk unlu mamül üretimine başlayacaklarının sinyalini verdi. Fabrika silo kapasitesinin 20 bin tonu için antrepo yatırımını da bu yıl devreye alacaklarını açıklayan Erbap, beş yıllık hedefte yenilikçi ve katma değerli ürün gruplarından üretim yatırımına, noodle yatırımından depolama ve lojistik tarafta yatırımlara ve güneş enerjisi yatırımı olduğunun altını çizdi. Yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi ile Türkiye’nin en büyük 3. un ihracatçısı Doruk Un, 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kendi tohumunu geliştiren tek un üreticisi unvanını da elinde bulunduran Doruk Un, pazara giriş yaptığı perakende markası Panpan ile 2024’te iç pazarda %56 tonaj artışı hedefinde…

2024-2025 sezonunda 24 milyon ton buğday üretimi bekleniyor

2023’te Türkiye’de ve genel olarak bütün dünyada emtia üretimlerinde artış gözlemlendiğini ve özellikle buğday ile mısır üretiminin son beş yılın ortalamalarının üzerine çıktığını anlatan Erbap, ‘Dünya un ihracatının 2023 yılında yaklaşık 11 milyon 500 bin ton olduğunu görüyoruz. 2024 yılında yüzde 10 büyüme ile yaklaşık 1 milyon ton artacağını varsayıyoruz. Türkiye’deki un pazarının da yüzde 4-5 oranında büyüyeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de 2023 – 2024 döneminde yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapıldı ve büyük bir çoğunluğu üreticiler tarafından Toprak Mahsülleri Ofisi’ne satıldı. Tahıl koridorunun kapanması ile Ukrayna’nın elinde bulunan stokların dünya piyasasına girişi yavaşladı. Küçük gemilerle ve 1-2 küçük limandan sevkiyat yapıldığı için Türkiye diğer dünya ülkelerine göre avantajlı kaldı. Türkiye şu anda 15-20 yılın en yüksek stoklarına sahip. İklim koşulları bu şekilde devam ederse 2024-2025 sezonunda 24 milyon ton civarında buğday üretimi bekleniyor. ‘ dedi.

Tohumculuk çalışmaları ile Türkiye ortalamasının üzerinde verim sağlanıyor

‘Küresel iklim değişikliği, dünyanın gıdayla ilgili gidişatını belirleyen önemli bir faktör… İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte üretimde dengeler değişiyor. Doruk Un olarak bu sürece uyum sağlayabilen; verimlilik oranı yüksek ve sürdürülebilir çeşitlere odaklanıyoruz. Gelecek sürdürülebilir gıda tedariği konusunda yatırım yapan şirketlerin olacak’ diyen Erbap, bu konuda ciddi çalışmalara imza attıklarının da altını çizdi. Doruk Un’un iştiraki Doruk Tohumculuk çatısı altında Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştiren şirket; hastalık ve kuraklığa dayanıklılık, kalite ve rekolte bakımından testlerden başarıyla geçti. Türkiye buğday verimi açısından kıyaslandığında 3 kat fazla verim gösteren çeşitler, en önemli kalite parametresi olan protein değerinde de Türkiye ortalamasının yaklaşık %25 üzerine çıktı. Doruk Tohumculuk’un öncelikli olarak deprem bölgesinden başlattığı ‘Geleceğe Tohum’ hareketinden bahseden Erbap; proje kapsamında her yıl farklı bir bölgede sertifikalı tohumun önemi ve tarım faaliyetleri alanında bilinçlendirme çalışmalarına ev sahipliği yaparak milli değerimiz olan tarımı ve sertifikalı tohumu hak ettiği değere ulaştırmak adına çalışacaklarını belirtti. Projenin ilk ayağı olarak Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Hatay Kırıkhan’da bedelsiz ekmeklik buğday tohumu dağıtımı gerçekleştiren Doruk Un, deprem bölgesinde 1000 dekar alanın tarıma kazandırılmasında önemli bir rol üstlendi.

Perakendede ‘PANPAN’ gücü ile yükseliyor

Doruk Un, 41 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük endüstriyel unlu mamuller üreticilerinin tercihi olan Panpan markası ile şimdi de perakende un pazarını domine etmeye hazırlanıyor. Perakende atılımı ile evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştiren markanın kısa dönem hedefi tedarik zincirini destekleyecek üretim ve lojistik yatırımları yaparak sektördeki gücünü daha da derinleştirmek... Buna ek olarak doğru pazar, doğru ürün ve talep doğrultusunda farklı kategorilerdeki un gereksinimlerini yönetmeye dair planlar da markanın gündeminde olacak. 2024’te beyaz un lezzeti ve buğdayın sağlığını birleştiren sağlıklı un portföyünün yanı sıra donuk unlu mamüle giriş yapacaklarının sinyalini veren Erbap, Panpan markası ile 2024’te iç pazarda %56 tonaj artışı hedefinde olduklarını kaydetti. Ulusal zincirler ve dijital platformlarla anlaşmalarını tamamlayan marka, 2024’ün ilk çeyreğinde penetrasyonu güçlendirecek.

Üretimden depolamaya, lojistikten özel ürün geliştirmeye kadar entegre süreç

Teknolojik tarımsal verileri ve ar-ge çalışmalarını çiftçilerle buluşturan Doruk Un, tohum, ekim, ilaçlama, gübre ve hasat aşamalarında oluşabilecek kayıpları tespit ederek çözüm önerileri sunuyor. Türkiye un ihracatında en büyük şirketleri arasında yerini alan Doruk Un, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 20 bin m2 ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile büyümesini sürdürüyor. Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat gerçekleştiren Doruk Un, kaliteli ürün ve hizmet yaklaşımı ile üretimden depolamaya, lojistikten özel ürüne güçlü bir entegre yapılanmaya sahip. Doruk Un, evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştiriyor. Kapasitesinin %65-70’lik kısmını ihracat pazarlarında değerlendiren Doruk Un, 2023’te genişlettiği pazar ağında volüm artışı ve ürün portföyünde katma değerli ürünlere geçişle birlikte büyümesini hızlandırdı.