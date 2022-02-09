D’S damat, BuKafa ile iş birliği kararı aldı

Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, 80 farklı ülkede faaliyet gösteren D’S damat'ın bu yıl itibariyle reklam ajansı olarak BuKafa ile çalışma kararı aldığını açıkladı.

Dünya moda perakendesinin önde gelen markalarından D’S damat, yeni dönemdeki yaratıcı reklam çalışmaları konusunda adresini belirledi. İtalya’dan Avustralya’ya, İspanya’dan Dubai’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya 80 farklı ülkedeki mağazalarıyla dünya çapında ününü pekiştiren D’S damat, bu yıl itibariyle reklam ajansı olarak BuKafa ile çalışma kararı aldı.

Yeni dönemde markanın online ve konvansiyonel tüm reklam çalışmalarının sorumluluğunu üstlenecek olan BuKafa, aralarında TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı), AKM (Atatürk Kültür Merkezi), Bilişim Vadisi gibi çok sayıda seçkin kurum ve kuruluşa hizmet veriyor. Yaptığı işler sonucunda çok sayıda ödüle layık görülen ajans; IMA (Internet Marketing Association) Impact 21’de “En İyi Websitesi” ve “En İyi Sosyal Medya” ödülleri, Altın Örümcek’te “En İyi Proje” ve “Halkın Favorisi” ödülleri ve ACE of M.I.C.E Master of Events’de de “Başarı Ödülü” almaya hak kazandı.

Yurt içindeki İstanbul ve Ankara ofislerinde prestijli işlere imza atan BuKafa, yurt dışında da başarılı projelerde karşımıza çıkıyor. Ajans, Londra merkezli ofisinde global müşterilerine bütünleşik yaratıcı çözümler sunuyor.

D’S damat markasını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu “D’S damat markası olarak 2022 yılına, bizi heyecanlandıran birçok hedef ve başarı kriteri ile girdik. Yeni dönem için belirlediğimiz iletişim stratejilerimizi hayata geçirirken yanımızda profesyonel bir ajans desteğinin olması, bizi hedeflerimize daha hızlı ulaştıracaktır. İş birliğinden dolayı heyecan ve memnuniyet içerisindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.