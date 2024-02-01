Dünya kozmetik pastasından yüzde 63 pay alabiliriz

İsmail Çetin "Dünya'nın en fazla ve en kaliteli endemik bitki örtüsüne sahibiz. Önlem alınırsa dünya bizden hammadde ve kozmetik ürünü almak zorunda kalır. Böylece Dünya kozmetik pastasından yüzde 63 pay alabileceğimizin altını çizerim" dedi.

Birçok ülke zengin bir endemik bitki varlığına sahip olmamasına rağmen kozmetikte önemli bir pazar payına sahip olduğuna dikat çeken Çetin, "Buna son vermemiz lazım. Şayet endemik bitkilerimizi değerlendirip hammadde fabrikaları kurarak Türk menşei üretim yaparsak, işte o zaman hem hammadde, hem de kozmetikte başta İsrail olmak üzere dünya bize muhtaç kalır." diye konuştu.

Türkiye'de üretilen kozmetik ürünlerin ağırlıklı olarak Arap ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğine dikkat çeken İsmail Çetin, "Ülkemizde de kimyasal, cilt ve saç yapımızı bozan özellikle İsrail, AB ve ABD menşei kozmetik ürünler cirit atıyor. Şayet biz yabancı kozmetik ürünlerine önlem alırsak kozmetik mamullerini bizden almak zorunda kalacaklardır. Çünkü başta İsrail olmak üzere AB, ABD kozmetik üretecek endemik bitki örtüsü zenginliğine sahip olmadıkları için, hammadde üretemeyecek ve bizden almak zorunda kalacaklardır. Bu konuda bize muhtaçlar." dedi.

"Etiket basıp bize geri satıyorlar"

Çetin, "Dünyada en çeşitli ve kaliteli endemik bitki ülkemizde bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgemiz maki bitki örtünse sahip olduğu için dünyada eşi benzeri olmayan, kalitede en üst düzey bitkileri barındırıyor. Yabancı hammadde sağlayıcıları bitkilerimizi toplayıp, hammadde haline getirip bir yabancı marka etiketi vurarak bizlere satıyor Bu durum asla kabul edilemez. Bu durum düzeltilirse kozmetik ihracatında dünyaya damgamızı vururuz." ifadelerini kullandı.

Dünya kozmetik pastası 750 milyar dolar!

Acvit Kozmetin CEO'su İsmail Çetin, dünyada yaklaşık 750 milyar dolarlık bir kozmetik pazarı hacminin mevcut olduğunu ve 2024'te ise bu rakamın yaklaşık olarak yüzde 11 düzeyinde artarak 834 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'deki yıllık kozmetik pazarının ise 21 milyar lira olduğunu ve kozmetik harcamalarında sadece Avrupa'nın gerisinde kalan Türkiye'de ihracat ile pazarı büyütecek tek formülün yabancı kozmetikçilere bu kadar meydanın boş bırakılmaması olduğunu belirten Çetin, "Biz sınırlama getirirsek dünyada kozmetik pastasından yüzde 63 civarında pay alacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Yabancı kozmetik firmaları cirolarının önemli bir miktarını Türkiye'de elde ediyor. Bizim servetimizi bize pazarlıyorlar. Biz Acvit Kozmetik olarak %100 Türk hammaddelerini ve bitkilerini kullanarak en üst segment ve kaliteli ürünlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yabancı hiçbir ürünü kapımızdan içeri sokmayacağımızı her defasında bildiriyoruz. Çünkü "biz daha kalitelisini yapıyoruz." dedi.

Çetin, "Kozmetik, içine koyduğunuz hammadde ile doğru orantılıdır. Kaliteli ve eksiksiz hammadde koyarsanız ürün kaliteli olur. Kalitesiz ve eksik koyarsanız kalitesiz olur." ifadesini kullandı.