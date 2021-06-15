Dünyaca ünlü markadan Türkçe dil desteği

Global öğrenme platformu Kahoot!, bugünden itibaren Türkçe dil desteği sunmaya başladı. Bu sayede Kahoot!, global kullanıcı topluluğu için daha da erişilebilir hale geldi. Kahoot! CEO'su Eilert Hanoa, Türkiye'deki eğitimcilerin, öğrencilerin, şirketlerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında ciddi bir artış gözlemlediklerine dikkat çekti. Bugüne kadar 200'den fazla ülkede kullanılan ve oyuncu sayısını hızla artırarak 5 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Kahoot!, sınıfta, işte veya evde dünya çapında tüm kullanıcılar için etkili öğrenme deneyimleri oluşturmayı amaçlıyor.

Türkçe’nin Kahoot!'ta en çok kullanılan 10 dil arasında yerini almasıyla Kahoot!, Türkiye piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Geçen yıl Türkiye'den 22 milyonun üzerinde katılımcı, Kahoot! oyunları oynadı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105'ten fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca, kullanıcılar arasında 140 binden fazla öğretmen ve 2 milyondan fazla öğrenci vardı. Türkiye'de 340 binden fazla profesyonel katılımcı ister yerinde ister uzaktan Kahoot! uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarıyla öğreniyor, etkileşim kuruyor ve işbirliği yapıyor.

Kahoot! olarak misyonlarının öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek olduğunu vurgulayan Kahoot! CEO'su Eilert Hanoa, “Kaç yaşında oldukları ve hangi dili konuştukları fark etmeksizin tüm dünyadaki kullanıcıları potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmaları konusunda desteklemeye kararlıyız. Geçen yıl Türkiye'deki eğitimcilerin, öğrencilerin, kurumsal ekiplerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında oldukça büyük bir artış gözlemledik. Türkçe konuşan kullanıcılarımız için ana dillerinde daha erişilebilir ve daha sezgisel bir öğrenim deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dijital araçlar önem kazanıyor

OECD raporuna göre, öğretmenler eğitimde dijital araçlardan faydalanabileceklerine inanıyor. Türkiye'deki öğretmenlerin yüzde 76'sı, öğrencilerin dijital teknoloji yoluyla öğrenimini kuvvetli bir şekilde destekleyebileceğini düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile çevrimiçi ve sınıf tabanlı deneyimleri harmanlayarak sanal öğrenme ve hibrit öğrenme kapasitesini daha da genişletme hedefini ortaya koyuyor.

Kahoot!, eğitimcilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda diledikleri derse, teste veya ödeve ilgi çekici ve eğlenceli unsurlar eklemesini kolaylaştırıyor. Her yaştan öğrenci ve katılımcı, Kahoot! yarışmaları ile kendi hızında oyunlar oynayabilir, arkadaşlarıyla katıldığı çalışma gruplarında motivasyonunu canlı tutabilir ve bilgi kartları ile çalışma modlarından faydalanarak evde öğrenme verimini artırabilir. Arkadaşlar ve aileler, herhangi bir konuya ve yaşa yönelik Kahoot! oyunları keşfederek, oluşturarak ve oynayarak her yerde iletişimde kalabilir. Şirketler ise Kahoot!'u kullanarak çalışanlarını öğrenmeye, interaktif sunumlar oluşturmaya, beyin fırtınası özelliğiyle önemli iş birlikleri yapmaya ve daha fazlasına teşvik edebilir.

Canlı yarışmalarla hem eğlen hem öğren

2013 yılında kullanıma sunulduğundan bu yana Kahoot! sınıf içindeki bir quiz aracından dünya çapında kullanılan, her yaştan ve her yerden katılımcıyı bir arada tutan ve destekleyen bir öğrenme platformuna dönüştü. Artık, kullanıcılar Türkçe dahil 10 dilde Kahoot! uygulamasında geziniyor, kendi hızlarında yarışıyor, Kahoot! öğrenme içeriklerini paylaşıp oynayabiliyor ve internet üzerinden canlı Kahoot! oyunları sunup oynayabiliyor.

Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Selçuk Yusuf Arslan, öğrenimi desteklemek için Kahoot! uygulamasından yararlanma konusunda şunları söyledi: “Kahoot! öğrencilere ilerlemeleri hakkında geri bildirim verebileceğiniz mükemmel bir araç. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak, bunu yaparken de öğrencilerle birlikte eğlenmek ve onların heyecanına ortak olmak gerçekten paha biçilemez. Haydi Türkçe Kahoot'layalım!”

Öğrenmeyi Türkçe olarak da eğlenceli hâle getiriyor

Kahoot! uygulaması, iOS için App Store'dan ve Android için Google Play'den indirilebilir. Çocuklar ve öğrenciler, şimdi 11 dilde kullanıma sunulan “Kahoot! DragonBox Algebra 5+” ve “Kahoot! DragonBox Algebra 12+” ile matematik öğrenmenin eğlenceli yollarını keşfedebilir. Sürükleyici görseller ve oyunlarla yeni bir dil öğrenmek isteyen kullanıcılar, Kahoot! öğrenme uygulamaları ailesinin bir parçası olan “Drops dil öğrenme uygulaması” serisinin iOS veya Android sürümlerini indirebilir.