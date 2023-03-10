Eleman.net CEO'su Günay: İşsizlik tek haneli rakamlara indi

Eleman.net CEO’su Murat Günay “Yeni yıl yeni başlangıçlar demek. Birçok sektör işe alımlarını artırırken, zam oranlarının açıklanmasıyla insanların da firma tercihleri netleşmiş oldu ve ocak ayında işsizlik önemli miktarda azalarak tekrar tek haneye indi” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak paylaşılan Türkiye İşgücü İstatistikleri Ocak 2023 verileri açıklandı. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve yukarı yaşlardaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Ocak ayında, 2022 Aralık ayına göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. İstihdam oranlarına bakıldığında ise, istihdam edilenlerin sayısının 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişiye ulaştığı gözlemlenirken, istihdam oranının ise 0,5 puanlık artışla yüzde 48,9 olduğu kaydedildi.

İşsizlik oranı azalırken genç nüfusta işsizlik artıyor

Türkiye İşgücü İstatistikleri Ocak 2023 istatistiklerine göre 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 26,6 olarak tahmin edildi. TÜİK 2023 Ocak verileri üzerine konuşan Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Geçtiğimiz aylarda genç nüfusta azalan işsizlik oranı ocak ayında küçük bir artış gösterse de genel tabloda işsizlik oranı önemli bir düşüş yakaladı. 5 aylık sürecin ardından işsizliğin tek haneye düşmesi umut verici. Cumhuriyetimizin 100. yılı da olan 2023 yılında ülkemizin üretim, ihracat, istihdam gibi alanlarda büyük hedefleri var. İşsizlik oranının azalması ve istikrarın sağlanması bu noktada önem taşıyor. Yılın ilk ayında 354 bin kişilik istihdam artışı önemli. Birkaç aydır yüzde 48 dolaylarında olan istihdamın kısa sürede yüzde 50’yi bulmasını umuyoruz” dedi.

İşgücüne katılma oranı da fiili çalışma süresi de artmaya devam ediyor

TÜİK verilerine göre işgücü Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. Ocak ayında işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5, kadınlarda ise yüzde 36,1 oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ocak ayında da hem işgücü hem de fiili çalışma süresi artmaya devam etti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili Günay, “Kadın-erkek istihdamı arasındaki fark geçtiğimiz aylarda azalırken ocak ayı ile birlikte tekrar artışa geçmiş gibi gözüküyor. 2023 yılında kadınların işgücüne daha çok katılmasının sağlanmasıyla bu uçurumun yılsonuna kadar azalmasını ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra 2023 hem çalışanlar hem de şirketler için yoğun başladı. Gerek hedefler gerekse yeni yıl maaş zammı süreci gibi durumlar derken bunun haftalık fiili çalışma sürelerine de yansıdığını görmüş olduk” dedi.

Ocak ayında atıl işgücü oranı arttı

TÜİK’in Ocak 2023’e dair açıkladığı verilerde zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 21,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayında zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 16,7 oldu.