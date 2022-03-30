“En Yenilikçi Probiyotik İçerikli Ürün” ödülünü aldı

Bahçıvan Gıda, Türkiye’nin ilk ve tek probiyotik süzme peyniri olan Bahçıvan Probiyotik Süzme Peynir ile “En Yenilikçi Probiyotik İçerikli Ürün” ödülüne layık görüldü.

Bahçıvan Gıda, “Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi”ne damgasını vurdu. Bahçıvan, “Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi” tarafından düzenlenenzirve kapsamındaki Gıda Plus Ödülleri’nde başarısını taçlandırdı. Bahçıvan Gıda, Türkiye’nin ilk ve tek probiyotik süzme peyniri olan Bahçıvan Probiyotik Süzme Peynir ile etkinlikte “En Yenilikçi Probiyotik İçerikli Ürün” ödülüne layık görüldü.

Ödül, alanında başarılı 68 seçkin jüri üyesinin iki kademeli değerlendirmesi sonucu belirlendi. Bahçıvan Gıda’ya ödülü, İstanbul’da Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen törenle takdim edildi. Ödülü, Bahçıvan Gıda adına Ar-Ge Müdürü Öykü Güvenç aldı.

Bahçıvan “İlk”lerin peynircisi

Bahçıvan Gıda, süt ve süt ürünleri sektörünün peynir kategorisinde yaptığı yeniliklerle “İlklerin Peynircisi” olarak anılıyor. Türkiye’nin ilk ve tek probiyotik Süzme Peyniri olan Bahçıvan Probiyotik Süzme Peynir, kremsi yapısı, benzersiz lezzeti ve koruyucu içermeyen içeriği ile tüketicilere sağlık ve lezzeti katkısız bir şekilde sunuyor.

İçerdiği Chr. Hansen tescilli, dünyada en fazla kullanılan ve en önemli probiyotik bakterilerinden biri olan LA-5 ile sindirim sistemini düzenleyen, bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olan Bahçıvan Probiyotik Süzme Peynir, aynı zamanda stres seviyesinin bağırsaklarda yarattığı olumsuz etkinin azaltılmasına, kolesterol seviyesinin düşürülmesine ve alerjilere karşı korunmada destek sağlıyor.