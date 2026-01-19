“Enerji planı olmayan bir dijital dönüşüm hikâyesi artık ikna edici değil”

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat “Müzik değişmedi, ritim sertleşti; mesele artık hızı değil yönü yönetmek” diyor. Teknoloji artık araç değil, gücün kendisi ancak Argat’a göre enerji planı olmayan bir dönüşüm hikayesi artık ikna edici değil.

Dünya, küreselleşmenin alışıldık kurallarının çözüldüğü; teknoloji, enerji ve ticaretin giderek daha açık biçimde jeopolitik güç araçlarına dönüştüğü yeni bir döneme giriyor. Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, bu dönüşümü “Teknopolitik Çağ” olarak tanımlıyor.

Argat, yaptığı değerlendirmede, “Geçen yıl ‘müzik değişti’ demiştim. Bugün bir adım daha ileri gidiyorum: Müzik sadece değişmedi, ritim de sertleşti” ifadelerini kullandı. Bu yeni dönemde teknolojinin artık tarafsız bir verimlilik aracı olmadığını vurgulayan Argat, “Teknoloji artık araç değil; gücün kendisi. Mesele hız değil, yön tayin edebilme kapasitesi” diyor.

ABD–Çin arasındaki teknoloji rekabeti, Avrupa’nın enerji kriziyle yaşadığı kırılganlık ve yapay zekâ yatırımlarının hızla artan enerji ihtiyacı, bu dönüşümün küresel ölçekteki yansımaları olarak öne çıkıyor. Argat’a göre bu tabloda asıl ayrım, “kriz anında kimin kendi kararlarını alabilen özerk bir aktör olarak kalabildiği” noktasında ortaya çıkıyor.

Türkiye’nin bu yeni düzende “orta ölçekli ülkeler” arasında özel bir konuma sahip olduğunu belirten Argat, “Her alanda tam teknolojik bağımsızlık mümkün değil. Ama her alanda savrulmak da sürdürülebilir değil” değerlendirmesinde bulundu. e-Devlet, e-Nabız ve dijital bankacılık uygulamalarını Türkiye’nin doğru koordinasyonla ne kadar hızlı yol alabildiğinin göstergeleri olarak işaret ediyor.

Yapay zekâ tartışmalarına da değinen Argat, gerçek riskin makinelerin insanların yerini alması değil; kurumların bu dönüşümü yönetememesi olduğu vurguluyor. Dijital ekonominin aynı zamanda bir enerji ve altyapı meselesi olduğunun altını çizen Argat’a göre, “Enerji planı olmayan bir dijital dönüşüm hikâyesi artık ikna edici değil.”

Sonuç olarak Argat, önümüzdeki dönemin “en parlak teknolojilere sahip olanları değil; teknolojiyi doğru önceliklerle ve güçlü yönetişimle yönetenleri” ödüllendireceğini düşünüyor ve Türkiye için asıl fırsatın da tam bu noktada yattığını söylüyor.