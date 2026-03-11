Kron Teknoloji 2025’te beklentilerin üzerinde büyüdü

Borsa İstanbul’da (BIST: KRONT) işlem gören Kron Teknoloji, 2025 tam yılı denetlenmiş finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, UFRS bazlı gelirlerini reel olarak %31 artırarak beklentilerin belirgin bir şekilde üzerine çıkarken, %51’lik FAVÖK marjıyla sektörde dikkat çeken bir kârlılık seviyesine ulaştı.

2007 yılında İstanbul’da kurulan Kron Teknoloji, yerli sermaye ve mühendislik gücüyle geliştirdiği özgün yazılım çözümleri sayesinde küresel siber güvenlik pazarında önemli bir konuma sahip bir Türk teknoloji şirketidir. Türkiye’deki üç Ar-Ge merkezinde geliştirilen teknolojiler bugün 35 ülkede 400’ü aşkın kurumsal müşteri tarafından kullanılmakta; bu başarı, Türk yazılımının uluslararası rekabet gücünü giderek daha güçlü biçimde ortaya koymaktadır.

Abonelik Modeli Güçlü Büyümenin Motoruna Dönüştü

Finansal başarının yanı sıra, iş modelinde gerçekleştirilen dönüşüm de yılın en önemli kazanımlarından biri oldu. Abonelik tabanlı yapıya geçişini kararlılıkla hızlandıran Kron Teknoloji, 2025 yılında Yıllık Tekrarlayan Gelirini (ARR) %43 artırarak iki yıl öncesine kıyasla neredeyse üç katına çıkardı. USD bazlı faturalandırılan gelirler %25 büyürken, güçlü gelir artışı ve disiplinli maliyet yönetimi sayesinde şirket %51 FAVÖK marjına ulaşarak revize edilen hedeflerini de aştı.

Gelirlerin yarısından fazlasını oluşturan abonelik ve bakım gelirleri, Kron’un iş modelindeki yapısal dönüşümün en somut göstergesi oldu. 2025 yılında 74 yeni müşteri kazanan şirketin toplam müşteri sayısı 400’ü aşarken, uluslararası satışların payı %30’a ulaştı.

2025’in hem büyüme hem karlılık hem de iş modeli dönüşümü açısından beklentilerin üzerinde kapandığını vurgulayan Kron Teknoloji Co-CEO’su Ayşe Yenel sözlerini şöyle sürdürdü: “ARR’nin iki yılda üç katına çıkması, abonelik odaklı stratejimizin artık kalıcı ve bileşik bir ivme yarattığını gösteriyor. Bu ivmeyi büyüme yatırımlarıyla destekliyoruz: Ar-Ge harcamalarımızı sürdürürken operasyonel alt yapımızı ve global satış yapımızı da ölçeklendiriyoruz. Büyüme döneminde hem karlılığı hem yatırımı birlikte yönetmek, Kron’un sürdürülebilir büyüme hedeflerine koşarken en önemli odaklarımızdan biri olacak.”

Siber Güvenlikte Büyüyen Pazar, Artan Tehdit

Dijitalleşmenin hız kazanması ve kurumsal altyapıların giderek daha karmaşık bir hal almasıyla birlikte siber güvenlik, bugün kurumların en kritik stratejik gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Küresel ölçekte artan düzenlemeler ve uyum gereksinimleri, sektördeki yatırım ihtiyacını her geçen yıl daha da yukarı taşıyor.

Bu tabloya yapay zekanın hızla kurumsal dünyaya nüfuz etmesi de eklenince siber güvenlik yeni bir dönüşüm evresine giriyor. Yapay zeka uygulamaları, servis hesapları ve otomasyon süreçleri aracılığıyla kurumsal altyapılarda yönetilmesi gereken yeni kimlikler, denetim altına alınması gereken yeni erişim noktaları ve yanıt bekleyen yeni tehditler yaratıyor. Bugün kurumsal ortamlarda insan dışı kimlikler insan kimliklerini 144’e 1 oranında geçmiş durumda; araştırmalar siber saldırıların yaklaşık %80’inin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kron Teknoloji Co-CEO’su Zeynep Yenel Onursal şöyle dedi: “Siber güvenlik pazarı büyüyor ve bu büyüme yapısal — regülasyonlar, dijitalleşme ve yapay zeka birlikte kalıcı bir talep zemini oluşturuyor. Kron olarak bu dönüşümün tam merkezinde konumlanıyoruz: Çözümlerimizin bir sonraki nesli yalnızca insanları değil, hızla genişleyen makine kimliği evrenini de kapsıyor. Küresel analistlerin bizi bu alanda lider olarak tanımlaması, ürün stratejimizin doğru yerde durduğunu teyit ediyor.”