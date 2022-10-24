Enerjisa, yenilenebilir enerjide yatırım atağında

Enerjisa Üretim, 70 milyon dolarlık yatırımla kurulan 65 megavatlık Erciyes RES ile toplam mevcut kurulu gücünü 3.672 megavata, rüzgardaki kurulu gücünü ise 277 megavata taşıdı.

Özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, Enercon ile imzaladığı 1.000 megavatlık rüzgâr enerjisi anlaşmasının ardından, Kayseri Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni (RES) devreye aldı.

Çanakkale, Dağpazarı ve Balıkesir'de işletmede olan 212 megavat kurulu gücünde toplam 3 rüzgâr santralinde elektrik üretimi yapan Enerjisa Üretim, toplam 70 milyon dolarlık yatırım yapılan Erciyes RES ile üretim kapasitesini 3.672 megavata, rüzgâr enerjisindeki kurulu gücünü ise 277 megavata yükseltmiş oldu.

Enerjisa Üretim’in, stratejik öncelik olarak kabul ettiği yenilenebilir enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Erciyes RES, 65 MW kurulu gücüyle yıllık 221 GW/saat seviyesinde üretim yapacak ve 75 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık verecek. Santral yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek. Rüzgar ve güneş hibrit santral olarak hayata geçen Erciyes RES, tamamlandığında 100 megavat kurulu güce sahip olacak.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, dünyanın geçirmekte olduğu dönüşümün en önemli aşamalarından birinin enerjide yeşil dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, “Bu büyük dönüşümün sürükleyicisi kabul edilen etkenler, aslında bir bakıma dünyanın nasıl bir geleceğe yol alacağını belirleyecek. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek sunmanın tek reçetesi yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimize edilmesidir. Dünya sürdürülebilirliğin ön planda olduğu yeni bir sayfa açtı. Bu çerçevede, Türkiye de 2053’te sıfır emisyon hedefi koydu. Doğru planlama ve iş birlikleriyle hedefi gerçekleştirecek güce ve birikime fazlasıyla sahibiz. Türkiye yenilenebilir enerjide öncü ve dünyada hatırı sayılır ülkelerden arasında yer alıyor. Türkiye’nin yeşil enerji konusunda atacağı adımlar ilerisi için büyük önem taşıyor. Enerjisa Üretim, Türkiye’nin bu hedefe doğru yolculuğunda en önemli yatırımlara imza atma kararlılığıyla art arda yeni projeleri hayata geçiriyor. Ekim ayında Enercon ile imzalanan 1.000 megavatlık rüzgar santrali anlaşmasının ardından ve bugün devreye alacağımız Erciyes RES ile bu alandaki hedeflerimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma ve hem sektörümüze hem de toplumumuza bu konuda öncülük eden bir çizgide çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız” dedi.

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl “Bugün hem çocuklarımız hem de geleceğimiz için çok önemli bir adım daha attık. Öncelikli hedefimiz olan yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızın önemli halkalarından biri olan Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenebilir enerjide yatırım yapmak stratejik önceliğimiz; önümüzdeki 5 yıl içerisinde Enerjisa Üretim olarak sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak üretim kapasitemizi 5.000 megavata çıkartacağız. Böylelikle yenilenebilir enerji payımızı yüzde 60’a yükseltmeyi hedefliyoruz. ” dedi.