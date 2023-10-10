Eti Bakır’dan Harput Kalesi kazılarına destek

Elazığ’ın Maden ilçesine 350 milyon dolarlık yatırım yapacak olan Eti Bakır UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Harput Kalesi’nde gerçekleştirilmekte olan kazı çalışmalarına da sponsor oldu.

Tuba İlze / Elazığ

Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu, zengin kültürel mirasıyla büyüleyici bir tarihe sahip. Eti Bakır, son 3 yıldır Samsun İkiztepe Höyüğü'nde yürüttüğü arkeolojik çalışmaların ardından bu kez Elazığ Harput Kalesi kazılarına sponsor oldu. Bu kazılar, Doğu Anadolu'nun en kapsamlı arkeolojik kazıları arasında yer alıyor ve yaklaşık 5 bin yıllık bir kültürün izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Eti Bakır Elazığ İşletme Müdürü Cem Yüceer, şirketin arkeolojik kazılara olan desteğini şu sözlerle açıklıyor: "Ülkemizin geleceğine verdiğimiz değeri tarihimize de gösteriyoruz. Anadolu'nun derinliklerinde sadece bakır cevheri değil, aynı zamanda tarihi cevherler de bulunuyor. Biz de bu kaynakları çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkı sağlamak için ülkemizin arkeolojik kazılarına sponsor olmaya karar verdik. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimizi sürdüreceğiz."

Elazığ'a 350 milyon dolarlık yatırım

Eti Bakır tarafından Elazığ’ın Maden ilçesinde kurulacak olan cevher işleme tesisi, 350 milyon dolarlık yatırım ile bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olacak. Bu tesiste yaklaşık 750 kişi istihdam edilecek ve yıllık 1 milyon ton bakır cevheri işleneceği için Türkiye'nin cari açığının kapanmasına her yıl 200 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.