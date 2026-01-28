Etiya ve Amazon'dan iş birliği

AWS entegrasyonu ile Etiya, Amazon Bedrock, Amazon SageMaker ve Amazon Titan modelleri gibi gelişmiş GenAI servislerinden yararlanarak küresel ölçekte yüksek performanslı yapay zekâ çözümleri geliştiriyor. Bu güçlü altyapı, Etiya’nın üretken yapay zekâ uygulamalarının hem hızlı hem de güvenli bir şekilde devreye alınmasını sağlıyor.

Yapay zekâ ile güçlenen verimlilik ve üstün müşteri deneyimi

Etiya, çevik çalışma metodolojisiyle ürün ve çözümlerini hızla devreye alarak iş ortaklarına kısa sürede somut değer kazandırıyor. Amazon Bedrock üzerinde çalışan LLM tabanlı uygulamalar, güvenli ve esnek bir üretim ortamı sunarken; Amazon Titan modelleri metinlerin bağlamsal olarak daha doğru temsil edilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede Etiya’nın chatbotları yalnızca yanıt veren sistemler olmaktan çıkarak, bağlamı anlayan, doğal ve yaratıcı etkileşimler kurabilen dijital asistanlara dönüşüyor.

Agentic AI mimarisiyle chatbot üzerinden uçtan uca sonuçlandırılan etkileşim oranının 2,35 kat artması, canlı destek kanallarına yönlendirilen etkileşimlerin daha etkin yönetilmesini sağlıyor. AWS servislerinin entegrasyonu ile sistem bakım yükü azalırken, operasyonel maliyetlerde %30’a varan optimizasyon elde ediliyor ve Etiya ekipleri yenilikçi, katma değerli çözümlere daha fazla odaklanabiliyor. Bu teknolojik yapı; müşteri deneyiminde hız, kişiselleştirme ve tutarlılığı bir arada sunan sürdürülebilir bir temel oluşturuyor.

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “AWS ile yürüttüğümüz stratejik iş birliği, yapay zekâ yatırımlarımızı daha ölçeklenebilir ve yüksek performanslı hale getiriyor. Agentic AI yaklaşımımızla, sistemlerimizi yalnızca yanıt veren değil; proaktif, öğrenen ve kullanıcılarla doğal etkileşim kuran dijital agentlara dönüştürüyoruz. AWS’in sunduğu üretken yapay zekâ servisleri ve geniş altyapı bileşenleri, bu vizyonumuzu daha hızlı ve esnek şekilde hayata geçirmemizi sağlıyor. Bugün pazarda yalnızca teknolojiyle değil; deneyim, ölçeklenebilirlik ve inovasyon kültürüyle farklılaşıyoruz.”

AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk ise, “Etiya ile birlikte yaptığımız çalışmalar, bulut teknolojilerinin, üretken yapay zekânın ve son dönemde çok konuşulan Agentic AI’ın kurumları küresel arenada nasıl ileri taşıdığının en somut örneklerinden biri. Etiya’nın çevik yapısını AWS’in güvenli ve ölçeklenebilir altyapısıyla birleştirmekten, dünya çapında dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz,” şeklinde konuştu.