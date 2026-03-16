Gelecek Varlık Yönetimi 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Gelecek Varlık Yönetimi, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Gelecek Varlık Yönetimi faaliyetlerinden kaynaklanan iklim ve sürdürülebilirlik ile ilişkili risk ve fırsatları ve bu unsurların şirketin finansal performansı ile uzun vadeli değer yaratımı üzerindeki etkilerini bütüncül bir şekilde ele aldı. Bunun yanında, raporlama dönemindeki geçiş hükümlerinden faydalanılarak raporda yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara yer verildi.

Raporda iklim değişikliğinin şirketin operasyonel süreçleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla yürütülen kapsamlı senaryo analizlerine yer verildi. Raporda ayrıca şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon verileri paylaşıldı. Kapsam 1 emisyonları şirket araçları, soğutucu gazlar ve yangın tüplerinden kaynaklanan emisyonlardan, Kapsam 2 emisyonları ise satın alınan elektrik tüketiminden oluşuyor. Şirket, emisyon azaltım planlarında ofislerindeki enerji verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin azaltılmasını öncelikli konular olarak görüyor ve bu konularda projeler geliştiriyor.

Gelecek Varlık Yönetimi, sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim yapısının önemli bir bileşeni olarak ele alıyor. Yönetim Kurulu ve ilgili komiteler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şirketin faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri düzenli olarak değerlendirilirken, bu konuların şirket stratejisi üzerindeki olası yansımaları da analiz ediliyor. Şirket aynı zamanda sürdürülebilirlik odağını kurumsal süreçlerine entegre ederek bu alandaki çalışmalarını sistematik bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

Dijitalleşmenin Gelecek Varlık’ın sürdürülebilirlik çalışmalarındaki rolü

Dijitalleşmenin hem operasyonel verimlilik hem de çevresel etkilerin azaltılması açısından önemli bir rol oynadığına inanan Gelecek Varlık Yönetimi, müşteri deneyimini geliştiren ve işlemleri hızlandıran dijital çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, borç ve ödeme süreçlerini tek bir dijital platformda buluşturan mobil uygulamasını devreye aldı. Kullanıcılar uygulama üzerinden borç bilgilerine erişebiliyor, ödeme planlarını görüntüleyebiliyor ve güvenli bir şekilde ödeme gerçekleştirebiliyor. Dijital kanalların yaygınlaşmasıyla birlikte hem işlem sürelerinin hızlandırılması hem de operasyonel süreçlerin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.

“Sürdürülebilirliği sorumlu varlık yönetimi anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, yayımlanan rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl yayımladığımız ve sektörümüzde bir ilk olan sürdürülebilirlik raporumuzla attığımız adımı, bu yıl hazırladığımız ikinci raporumuzla bir üst seviyeye taşıyoruz. TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuzla faaliyetlerimizin çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde ortaya koyarken, bu alandaki etkileri nasıl yönettiğimizi paydaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızın ve sorumlu varlık yönetimi anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarını kurumsal düzeyde daha sistematik bir yapıya kavuşturmak amacıyla 2025 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni hayata geçirdik. Bu yeni yapılanma ile çevresel, sosyal ve yönetişim stratejilerimizin daha da geliştirilmesini ve iklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili risk ve fırsatların kurumsal risk yönetimi sürecimize entegre bir şekilde ele alınmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hedeflerimizi belirlerken çalışmalarımızı Fiba Holding’in genel sürdürülebilirlik hedefleriyle de uyumlu olarak yürütüyoruz.”

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 20’nci yıldönümünü kutlayan Gelecek Varlık Yönetimi, Türkiye varlık yönetimi sektöründe bir ilke imza atarak sektörün ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlamıştı. Şirket, yayımladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ikinci yılında da sistematik bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.